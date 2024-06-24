УКР
Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Нікополю зросла до чотирьох. ФОТОрепортаж

23 червня окупанти продовжили обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок атак на райцентр постраждало 4 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак.

Окрім Нікополя, обстрілів також зазнали Мирівська, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади.

"Окрім трьох людей, про яких повідомлялося раніше, попередньо, є ще одна поранена. Деталі з'ясовуємо. Пошкоджені інфраструктура й агрофірма. А ще – 4 багатоквартирні й стільки ж приватних будинків, 5 господарських споруд. Понівечені лінії електропередач, газогін, парник, авто", - повідомив Лисак.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що війська РФ атакували Нікополь на Дніпропетровщині: троє людей дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівки.

Читайте: Рашисти з БПЛА атакували будинок на Херсонщині: Поранено чоловіка

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 24 червня
Росіяни били по району артилерією та дронами-камікадзе
Внаслідок російських обстрілів у Нікополі постраждало 4 людей

обстріл (30481) Нікополь (1332) Дніпропетровська область (4173)
ce bidne misce rusņa vže 2 roki bombļat ...divo ščo tam ktos žive še
показати весь коментар
24.06.2024 20:01 Відповісти
 
 