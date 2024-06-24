РУС
Количество пострадавших в результате российского удара по Никополю возросло до четырех. ФОТОрепортаж

23 июня оккупанты продолжили обстреливать Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией. В результате атак на райцентр пострадали 4 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

Кроме Никополя обстрелам также подверглись Мировская, Червоногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады.

"Кроме трех человек, о которых сообщалось ранее, предварительно, есть еще один раненый. Детали выясняем. Повреждены инфраструктура и агрофирма. Еще - 4 многоквартирных и столько же частных домов, 5 хозяйственных построек. Повреждены линии электропередач, газопровод, парник, авто", - сообщил Лысак.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что войска РФ атаковали Никополь на Днепропетровщине: три человека получили ранения, повреждены многоэтажки.

Также смотрите: В результате атак россиян на Никополь ранения получили три человека. ФОТОрепортаж

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 24 червня
Росіяни били по району артилерією та дронами-камікадзе
Внаслідок російських обстрілів у Нікополі постраждало 4 людей

Автор: 

обстрел (29135) Никополь (1159) Днепропетровская область (4379)
