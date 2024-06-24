Количество пострадавших в результате российского удара по Никополю возросло до четырех. ФОТОрепортаж

23 июня оккупанты продолжили обстреливать Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией. В результате атак на райцентр пострадали 4 человека.

Кроме Никополя обстрелам также подверглись Мировская, Червоногригорьевская, Покровская и Марганецкая громады.

"Кроме трех человек, о которых сообщалось ранее, предварительно, есть еще один раненый. Детали выясняем. Повреждены инфраструктура и агрофирма. Еще - 4 многоквартирных и столько же частных домов, 5 хозяйственных построек. Повреждены линии электропередач, газопровод, парник, авто", - сообщил Лысак.

