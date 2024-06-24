В результате атак россиян на Никополь ранения получили три человека. ФОТОрепортаж
Войска РФ атаковали Никополь на Днепропетровщине: три человека получили ранения, повреждены многоэтажки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В Никополе за сегодня уже трое пострадавших от вражеских атак. 62-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован. Состояние средней тяжести. Женщины 68 и 72 лет будут лечиться амбулаторно", - написал он.
Также повреждены жилые дома.
Напомним, 23 июня в Никополе враг повредил 2 здания медучреждения. Повреждены 15 домов и 14 хозяйственных построек. Побиты магазин и два авто. Задело линии электропередач и газопроводы. Один человек ранен.
