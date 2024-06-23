РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8210 посетителей онлайн
Новости Фото
911 1

Россияне били по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе: в городе повреждено 10 частных домов. ФОТОрепортаж

23 июня российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией.

Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В основном обстрелам подверглись Никополь, Мировская, Червоногригорьевская, Покровская громады.

"В самом Никополе враг изуродовал имущество местных. Меньше чем за сутки - 10 частных домов и 7 хозяйственных построек. Одно разбил вдребезги. Среди поврежденного также продуктовый магазин и авто. А еще заборы, колодец, беседка и линия электропередач", - рассказал Лысак.

Обошлось без пострадавших.

Читайте: В Харькове восстановили электроснабжение и работу метро после авиаударов

Обстріли Нікопольщини 23 червня
Протягом дня від російських обстрілів потерпали Нікополь,Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади

Обстріли Нікопольського району 23 червня

Російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією

У Нікополі ворог понівечив майно місцевих. Менше ніж за добу – 10 приватних будинків та 7 господарських споруд

Наслідки російських ударів по Нікопольщині 23 червня

Автор: 

обстрел (29135) Никополь (1159) Днепропетровская область (4379)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.06.2024 19:19 Ответить
 
 