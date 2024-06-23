Россияне били по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе: в городе повреждено 10 частных домов. ФОТОрепортаж
23 июня российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией.
Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В основном обстрелам подверглись Никополь, Мировская, Червоногригорьевская, Покровская громады.
"В самом Никополе враг изуродовал имущество местных. Меньше чем за сутки - 10 частных домов и 7 хозяйственных построек. Одно разбил вдребезги. Среди поврежденного также продуктовый магазин и авто. А еще заборы, колодец, беседка и линия электропередач", - рассказал Лысак.
Обошлось без пострадавших.
