Росіяни били по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе: в місті пошкоджено 10 приватних будинків. ФОТОрепортаж
23 червня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Зокерема обстрілів зазнали Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.
"У самому Нікополі ворог понівечив майно місцевих. Менше ніж за добу – 10 приватних будинків та 7 господарських споруд. Одну розтрощив. Серед пошкодженого також продуктовий магазин і авто. А ще паркани, колодязь, альтанка та лінія електропередач", - розповів Лисак.
Обійшлось без постраждалих.
