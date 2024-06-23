УКР
Росіяни били по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе: в місті пошкоджено 10 приватних будинків. ФОТОрепортаж

23 червня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпрпетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Зокерема обстрілів зазнали Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.

"У самому Нікополі ворог понівечив майно місцевих. Менше ніж за добу – 10 приватних будинків та 7 господарських споруд. Одну розтрощив. Серед пошкодженого також продуктовий магазин і авто. А ще паркани, колодязь, альтанка та лінія електропередач", - розповів Лисак.

Обійшлось без постраждалих.

Читайте: У Харкові відновили електропостачання та роботу метро після авіаударів

Обстріли Нікопольщини 23 червня
Протягом дня від російських обстрілів потерпали Нікополь,Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади

Обстріли Нікопольського району 23 червня

Російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією

У Нікополі ворог понівечив майно місцевих. Менше ніж за добу – 10 приватних будинків та 7 господарських споруд

Наслідки російських ударів по Нікопольщині 23 червня

обстріл (30409) Нікополь (1325) Дніпропетровська область (4154)
