У Харкові відновили електропостачання та роботу метро після авіаударів

У Харкові відновили електропостачання, а також рух лініями метрополітену після ударів РФ 23 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Харкові відновлено електропостачання", - йдеться у повідомленні "Харківобленерго".

Крім цього, комунальне підприємство "Харківський метрополітен" повідомило про відновлення руху лініями метрополітену.

Щодо відновлення водопостачання, то над цим поки працюють комунальники. Внаслідок удару РФ була знеструмлена частина насосних станцій.

Обстріл окупантами Харкова 23 червня

Близько 15:00 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів. Російські загарбники КАБами атакували Шевченківський та Холодногірський райони Харкова. Унаслідок ворожого авіаційного удару, за останніми даними, травмовано 11 осіб, 1 людина загинула.

Також повідомлялося, що без світла залишилася половина споживачів Харкова.

