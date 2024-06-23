В Харькове возобновили электроснабжение и работу метро после авиаударов

В Харькове восстановили электроснабжение, а также движение по линиям метрополитена после ударов РФ 23 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В Харькове восстановлено электроснабжение", - говорится в сообщении "Харьковоблэнерго".

Кроме этого, коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" сообщило о возобновлении движения по линиям метрополитена.

Что касается восстановления водоснабжения, то над этим пока работают коммунальщики. В результате удара РФ была обесточена часть насосных станций.

Обстрел оккупантами Харькова 23 июня

Около 15:00 23 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Российские захватчики КАБами атаковали Шевченковский и Холодногорский районы Харькова. В результате вражеского авиационного удара, по последним данным, травмированы 11 человек, 1 человек погиб.

Также сообщалось, что без света осталась половина потребителей Харькова.

