Оккупанты КАБами атаковали два района Харькова: один человек погиб и 11 пострадали, в том числе двое подростков (обновлено)
Россияне обстреливают Харьков, в городе слышны взрывы.
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове взрывы. Город под обстрелом КАБов. Будьте осторожны!!!" - написал он.
Обновленная информация
Как позже сообщил Терехов один из ударов пришелся по частному сектору города.
В результате атаки один человек погиб, еще четыре получили ранения.
Впоследствии Терехов опубликовал новые данные: один погибший и пятеро пострадавших в результате попадания КАБа в частный жилой дом.
Еще три человека пострадали в другом районе города - там удар по детскому учебному заведению.
Как отметил глава Харьковской ОВА, россияне атаковали Шевченковский и Холодногорский районы Харькова. В результате вражеского авиационного удара травмированы 10 человек, 1 человек погиб.
Среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет.
Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.
Также сообщается, что без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвратом электроэнергии.
Позже в 17:07 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в целом пострадали 11 человек в возрасте от 15 до 63 лет. Один человек в тяжелом состоянии. Погиб 73-летний мужчина.
Специалисты продолжают устранять последствия попадания и возвращать электроэнергию потребителям.
Разом до Перемоги!