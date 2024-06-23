Оккупанты КАБами атаковали два района Харькова: один человек погиб и 11 пострадали, в том числе двое подростков (обновлено)

Россияне обстреливают Харьков, в городе слышны взрывы.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове взрывы. Город под обстрелом КАБов. Будьте осторожны!!!" - написал он.

Обновленная информация

Как позже сообщил Терехов один из ударов пришелся по частному сектору города.

В результате атаки один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Впоследствии Терехов опубликовал новые данные: один погибший и пятеро пострадавших в результате попадания КАБа в частный жилой дом.

Еще три человека пострадали в другом районе города - там удар по детскому учебному заведению.

Как отметил глава Харьковской ОВА, россияне атаковали Шевченковский и Холодногорский районы Харькова. В результате вражеского авиационного удара травмированы 10 человек, 1 человек погиб.

Среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.

Также сообщается, что без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвратом электроэнергии.

Позже в 17:07 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в целом пострадали 11 человек в возрасте от 15 до 63 лет. Один человек в тяжелом состоянии. Погиб 73-летний мужчина.

Специалисты продолжают устранять последствия попадания и возвращать электроэнергию потребителям.