Оккупанты КАБами атаковали два района Харькова: один человек погиб и 11 пострадали, в том числе двое подростков (обновлено)

Россияне обстреливают Харьков, в городе слышны взрывы.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове взрывы. Город под обстрелом КАБов. Будьте осторожны!!!" - написал он.

Обновленная информация

Как позже сообщил Терехов один из ударов пришелся по частному сектору города.

В результате атаки один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Впоследствии Терехов опубликовал новые данные: один погибший и пятеро пострадавших в результате попадания КАБа в частный жилой дом.

Еще три человека пострадали в другом районе города - там удар по детскому учебному заведению.

Как отметил глава Харьковской ОВА, россияне атаковали Шевченковский и Холодногорский районы Харькова. В результате вражеского авиационного удара травмированы 10 человек, 1 человек погиб.

Среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.

Также сообщается, что без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвратом электроэнергии.

Позже в 17:07 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в целом пострадали 11 человек в возрасте от 15 до 63 лет. Один человек в тяжелом состоянии. Погиб 73-летний мужчина.

Специалисты продолжают устранять последствия попадания и возвращать электроэнергию потребителям.

обстрел (29135) Харьков (7730) КАБ (423)
+17
Падлюки, коли ми вже нарешті загонимо ту кляту авіацію за урал?
23.06.2024 15:10
+16
А слабо Зе-боягузам одну батарею ППО з під Києва перекинути під Харків?!
Хоча би на 2-3 доби - шуганути рашистів!
23.06.2024 15:16
+14
Мій рідний брат проживає на Салтівці м. Харків. Розповідає, що ждуни так само па-русскі любят "вялікую" і шиплять вслід військовим, просто проукраїннським землякам, обгрунтовуючи це тим , что всерівно "хохли" віновати в єнтой вайнє. Якось так.
23.06.2024 15:34
Падлюки, коли ми вже нарешті загонимо ту кляту авіацію за урал?
23.06.2024 15:10
Атакамси по аеродромах виправлять сітуацію
23.06.2024 15:15
А слабо Зе-боягузам одну батарею ППО з під Києва перекинути під Харків?!
Хоча би на 2-3 доби - шуганути рашистів!
23.06.2024 15:16
кочующая! как было в черниговской, донецкой, херсонской областях...
23.06.2024 15:49
кочоючу кацапи розєбали, якщо ти не знав.
23.06.2024 18:01
це війна! на війні завжди щось знищують, якщо ти не знав!

працювали ефективно! просрали епічно!
23.06.2024 18:08
ну так просрати в один момент 1 лярд зелені це було епічно, епічнішим було тільки шикування в колону за 30 км від фронту.
така даля чекає і петріот біля Харкова, де орлани та зали літають як в себе вдома.
23.06.2024 18:58
вартість пускової установки М901 складає 10 млн доларів!

х2 = +/- 20 млн$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23.06.2024 19:26
там накрили батарею з радаром та командним, про яку пускову ти пишеш
23.06.2024 20:13
ясно! і зірку смерті! 2 штуки!
23.06.2024 20:49
Глобальная проблема не в сепарьях наводчиках. Над Харьковом и окрестностями висят дроны, 24/7. И это проблема. Сбивать толком пока не умеем.
23.06.2024 16:22
Не дрони, а повноцінні розвідувальні беспілотники типу орлан і інщі.
Треба генштабу програму розробити як від них позбавляться, хоч з кукурузників, але там совки, їм пофіг, мислять радянськими категоріями.
23.06.2024 23:11
Що ти мелеш "харків'янин".
Які ланцети.
23.06.2024 23:09
її відразу ж нахлобучать, разом з екіпажем. Нині не 22 рік.
23.06.2024 15:37
А слабО меру Харкова у західних партнерів почати випрошувати все - від ППО, швидких, та пожежних? Як Кличко випрошує..
23.06.2024 15:55
23.06.2024 17:15
Що випрошує Кличко? Харків мав уже давно отримати ППО, назвати які? Ви знову вину на людей пернводите,сидячи на новому пішохідному мостику столиці. Коли його відкривали ви, У Харкові був Траур. Ніякий Кличко не отримав ППО від Європи. ППО отримує ЗСУ, а чому вони в столиці замість прифронтової зони, то це на вашій совісті,кияни. Бо захисників бити в столиці це уже мода
23.06.2024 18:54
Капець. Та дістала ти, поцреотка бюргерна! Сиди собі у Німеччині й не гавкай! Знову в запої??
23.06.2024 19:33
Це ти не гавкай,а то дістала,Кличко, а про ППО Попко говорить. Сиди тихо в столиці при захисті нашим ППО тебе і твого коміка,бо без нас ти нуль. Жителі Харків це Україна, так що не гавкай проти України
23.06.2024 19:49
Протверезій. Бо реально хню несеш.

Для тебе, як для особообдарованої, повторюю - не перекладай своє на інших. Так волаєш про зелень - що я на 300% впевнена, що ти за клована й голосувала..тільки сраку свою тепер ховаєш подалі від України))
23.06.2024 20:00
Що своя сорчка ближче до тіла,а правда як отрута. Я знаю тебе,вірніше твій нік з тих далеких, ніколи не думала,що таке буде спілкування, що для тебе Україна це тільки ти, а інші,то п'яниці. Так хто з нас має морально протрезвіти? Не пиши більше мені, нудить від таких "патріотів "
23.06.2024 20:08
З яких далеких?)) В очі довбишся? І не я тобі, чума, писала))

А нудить тебе, поцреотка, з перепою. Як завжди.
23.06.2024 20:18
Цікаво прокацапські елементи у Харкові так само продовжують любити рускій язик і вілікую рускую культуру ?
23.06.2024 15:20
Добкіни, їм надають ригоАНАЛЬНУ допомогу!!
Це за побиття зкацапленою медсестрою, пораненого МАЙДАНІВЦЯ, карма!
Українці борються з рашистами, а ЖДУНИ, коригують обстріли орків!
Самі ж ригоАНАЛИ, повтікали…
23.06.2024 15:25
Таких дуууже поменшало. Навіть он Терехов перевиховався (можливо). Російськи бомби на голову перевертають свідомість самих упоротих
23.06.2024 15:30
Легше зробити українця з московита, чим з хохла. На жаль.
23.06.2024 15:33
Мій рідний брат проживає на Салтівці м. Харків. Розповідає, що ждуни так само па-русскі любят "вялікую" і шиплять вслід військовим, просто проукраїннським землякам, обгрунтовуючи це тим , что всерівно "хохли" віновати в єнтой вайнє. Якось так.
23.06.2024 15:34
Сам живу на Салтовке подтверждаю слова брата,СБУ и полиция очень недорабатывают.
23.06.2024 21:57
ще більше стало.
23.06.2024 15:45
а чому вони раптом повинні змінити свою точку зору? В більшості - це малоосвічені ліниві люди, які живуть небогато. Їм все одно в якому гімні жити, чи в нашому чи в кацапському. Мало того, вони вважають українців винними в обстрілах і бомбардуваннях, бо якби українці здались зразу, то у цих людей тільки назва гімна в якому вони живуть змінилась би.
23.06.2024 17:22
Тому шо держава повністю просрала хоч якесь пптріотичне виховання.
У Києві, наприклад, радянську зірку зі статуї перемоги коли зняли ? А чи зняли б якщо не війна ?
23.06.2024 18:29
Яка ще статуя перемоги?? Яка зірка?? Що за маячня??

То національний музей історії України у другій світовій війні. Має назву Батьківщина-Мати. Ніяких зірок не було - був герб срср. Заміна на тризуб коштувала дорого. Після пояаи спонсорів був змінений.

Чого ж не сплатив демонтаж сам, раз патріот такий?
23.06.2024 18:51
А чого ж зараз полізли міняти, якщо це всьго лиш музей. Чи патріотам краще було красти 30 років під радянським гербом.
23.06.2024 18:56
Ну Ви ж не проспонсорували. Ото спонсорів шукали.
23.06.2024 19:31
Я плачу податки, як казав один поважний пан з Донецьку
23.06.2024 19:35
Наші з Вами податки давно вже розікрали)) причому й кінці хрін знайдеш..
23.06.2024 19:48
патріотизм з голою жопою? це ж було вже. в совку.
якщо хочеш, щоб всі люди любили Україну - треба зробити так, щоб їм тут добре жилося, а не промивати мізки патріотичною херньою. совок розвалився бо там мало займалися патріотичним вихованням? чи тому що там було погано жити?
23.06.2024 19:08
Ніде правди діти. Гасла і пропагадаг в совку були одні, а реаліі життя інші. В незалежній на "патріотизм" взвагалі забили, а жити краще не стало. А якщо життя і так не дуже, то який вовочка буде обкрадати пересічного- вже не важливо. А то шо вони вміють тільки красти і брехати -факт.
23.06.2024 19:17
Влучили в приватну школу кацапську, ворожу, а дітей там не було, бо всі поїхали геть
23.06.2024 17:58
F-16 как всегда скоро будут. Наверное когда рашисты из Харькова сделают Мариуполь
23.06.2024 15:29
Та писта, уже не стесняясь ровнять город начали...
23.06.2024 15:32
То не кабы, вони вже достають артілерією
23.06.2024 15:39
ти звідки виліз, «артилерист»?
23.06.2024 15:51
«Совок та ждуни» ще е у Харкові тому, що нема системної роботи силовиків проти них.

Іх ловлять але мало,
Ніхто їх не Виявляе.

Вироки коли їх спіймали дуже мягкі. Нема показових процесів.
Навіть коли піймають фото блюрять. Навіщо? Кого захищають?!

Навпаки повинні їх фото вісіти на кожном паркані. « Хероев» треба знати. Вони потрібні відчувати ганьбу громадян.

Це е серьезні помилки « влади». Так цю війну дуже важко виграти…
23.06.2024 15:53
Їх не виявляють, бо їх захищає московська церква. А з нею у зеленского домовленості ще з Оману.
23.06.2024 16:00
Тил мае бути міцним.

Разом до Перемоги!
23.06.2024 15:56
Деж українськи каби, фаби? А, гвидон дерьмаковський? Одними дронами з твоєї брехні війну не виграти.
23.06.2024 15:59
Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не воювали з мирними громадянами ,це не армія це здичавіла рашиська орда , путін і його злочина кліка це боягузи ,ці істоти дуже боятся за свою погану шкуру тому мають здохнути ,це найогидніша імперія зла.
23.06.2024 16:01
Да уже давно пора влупить по аэродромам рашиков. Прикол в том, что если мы не скажем что разбомбили аэродромы рашиков, то и орки не расскажут своему населению, что мы разбомбили их аэродромы. Все останется в секрете.
23.06.2024 16:08
У вовачкі там ні родичів а ні хатинки немає- йому байдуже
23.06.2024 16:20
***** на людей. З харківського дельфінарію "Немо" евакуювали за кордон до Валенсії в Іспанії двох китів-білух через посилення російських обстрілів.
23.06.2024 17:14
Байден запретил бить по стратегическим аєродромам параши, что бы не мешать свинособакам комфортно обстреливать Харьков.
23.06.2024 17:25
Да какая накуй помощ , где авиация ? нет защиты неба , все идет по плану , рано , люди гибнут, мирные , дети.. Скажу как есть , человек ранен , истекая кровью, нужна *** помощь медика, и тут голос , ранооО.. Ну его накуй такую помощь ... Дайте бабло, бабло , и все ,а толку ???
23.06.2024 18:03
авиация в Дании и Нидерландах
23.06.2024 18:14
В оманских афшорах
23.06.2024 18:58
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/23/7462166/ ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО Оккупанты заявили об атаке на Севастополь, 5 погибших и более 120 пострадавших
23.06.2024 18:09
Оккупанты сдавайтесь!!!
23.06.2024 18:13
23.06.2024 19:23
23.06.2024 19:24
 
 