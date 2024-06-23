Ракетная атака РФ на Киевщину: в результате падения обломков повреждены 35 частных домов, корпуса больницы и ряд админзданий, - ОВА
В результате падения обломков во время сегодняшней ракетной атаки РФ на Киевскую область поврежден ряд объектов, пострадали два человека, еще 35 лицам, среди которых 6 детей, оказана психологическая помощь
Как передает Цензор.НЕТ, о последствиях ракетной атаки рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.
Так, в Обуховском районе в результате падения обломков повреждены 35 частных домов, из них 2 - разрушены. Повреждены квартиры в 6 многоквартирных домах.
Кроме того, обломками повреждены корпуса больницы и ряд административных зданий: центр занятости, помещения теплосети и одного предприятия, автошколу, аптеку, АЗС, магазин, гостиницу, 9 автомобилей.
Как отмечается, в помещениях выбиты окна, балконы, двери, посечены фасады и кровли.
Сообщается также, что за медпомощью обратилось 2 взрослых с незначительными ранениями. Госпитализации они не нуждались, вся помощь оказана на месте.
Также психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 35 лицам, из них 6 - дети.
Сейчас представители Киевской ОВА и местной громады обрабатывают информацию о потребностях людей.
Напомним, под утро 23 июня враг запустил ракеты по Украине: была угроза для нескольких областей. В Киеве и Киевской области работала ПВО. По данным Воздушных сил, было уничтожено 2 из 3 "Калибров".
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в результате атаки "Калибрами" на Киевщину 2 человека пострадали, из-за падения обломков повреждены дома, АЗС и предприятия.
Кіно....
Вісімнадцята серія...
вИЗОВ РОСІЙЙСЬКІЙ НАЦІЇ!
Це як гівно...
Висране давно...
Що застрягло...
В каналізації - посередині...
Дитинство у наших дітей забирає ***** та його орда , а не ми.
Тут і без вас розумниць з Європ достатньо таких, хто здійснює мрію ***** та вивозить дітей назавжди з Украіни та залишає батьківщину без майбутнього та без наступних поколінь.
Сиди там та не вякай.
У мене на вас датчик стоїть. Просто у вас розуму не вистачає зрозуміти, де саме палите кремлівську контору.