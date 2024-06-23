РУС
Ракетная атака РФ на Киевщину: в результате падения обломков повреждены 35 частных домов, корпуса больницы и ряд админзданий, - ОВА

Наслідки атаки на Київщину

В результате падения обломков во время сегодняшней ракетной атаки РФ на Киевскую область поврежден ряд объектов, пострадали два человека, еще 35 лицам, среди которых 6 детей, оказана психологическая помощь

Как передает Цензор.НЕТ, о последствиях ракетной атаки рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Так, в Обуховском районе в результате падения обломков повреждены 35 частных домов, из них 2 - разрушены. Повреждены квартиры в 6 многоквартирных домах.

Кроме того, обломками повреждены корпуса больницы и ряд административных зданий: центр занятости, помещения теплосети и одного предприятия, автошколу, аптеку, АЗС, магазин, гостиницу, 9 автомобилей.

Как отмечается, в помещениях выбиты окна, балконы, двери, посечены фасады и кровли.

Также читайте: В ГСЧС показали последствия ракетной атаки РФ на Киевщину: есть частичные разрушения частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщается также, что за медпомощью обратилось 2 взрослых с незначительными ранениями. Госпитализации они не нуждались, вся помощь оказана на месте.

Также психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 35 лицам, из них 6 - дети.

Сейчас представители Киевской ОВА и местной громады обрабатывают информацию о потребностях людей.

Читайте также: Уничтожены 2 из 3 "Калибров", - Воздушные силы

Напомним, под утро 23 июня враг запустил ракеты по Украине: была угроза для нескольких областей. В Киеве и Киевской области работала ПВО. По данным Воздушных сил, было уничтожено 2 из 3 "Калибров".

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в результате атаки "Калибрами" на Киевщину 2 человека пострадали, из-за падения обломков повреждены дома, АЗС и предприятия.

