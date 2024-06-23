РУС
Уничтожены 2 из 3 "Калибров", - Воздушные силы

Ночью 23 июня 2024 года войска РФ атаковали тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.

Также читайте: В направлении Кривого Рога - скоростная цель, - Воздушные силы

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что под утро враг запустил ракеты по Украине: была угроза для нескольких областей. В Киеве и Киевской области работала ПВО

Зате зелені свого часу потужно перевели завод 'імєні артьома' на одноденку.
показать весь комментарий
23.06.2024 07:53 Ответить
Єслі ми будєм фінансіровать абаронку, то как жє ми будєм дєрібаніть на дорогах?
показать весь комментарий
23.06.2024 08:08 Ответить
+ + , а може - -
показать весь комментарий
23.06.2024 13:11 Ответить
Не трьома а чотирма
показать весь комментарий
23.06.2024 07:59 Ответить
Ви самі бачили, як 4 пролетіли, чи прочитали допис в телеграм-каналі якогось аноніма і одразу ж повірили.
В ТГ брехню не напишуть, да і кому ж таке потрібно робити?
показать весь комментарий
23.06.2024 16:37 Ответить
"рф" великими літерами написали 😑
показать весь комментарий
23.06.2024 08:27 Ответить
Хорошо бы если две сбили, а одна струсила и вернулась.
показать весь комментарий
23.06.2024 10:42 Ответить
 
 