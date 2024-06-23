Уничтожены 2 из 3 "Калибров", - Воздушные силы
Ночью 23 июня 2024 года войска РФ атаковали тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, две ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что под утро враг запустил ракеты по Украине: была угроза для нескольких областей. В Киеве и Киевской области работала ПВО
В ТГ брехню не напишуть, да і кому ж таке потрібно робити?