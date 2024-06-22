В направлении Кривого Рога - скоростная цель, - Воздушные силы
Днем 22 июня 2024 года войска РФ пытаются нанести удар по Днепропетровской области. В ряде областей сейчас объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Скоростная цель в направлении Кривого Рога!", - говорится в сообщении.
