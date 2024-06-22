РУС
Новости
1 429 0

В направлении Кривого Рога - скоростная цель, - Воздушные силы

ракета,крилата

Днем 22 июня 2024 года войска РФ пытаются нанести удар по Днепропетровской области. В ряде областей сейчас объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Скоростная цель в направлении Кривого Рога!", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Три человека пострадали во время атаки РФ на Днепропетровщину: в Кривом Роге попадания по продовольственному складу, на Никопольщине повреждены дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Кривой Рог (1432) ракеты (3683) Воздушные силы (2608)
