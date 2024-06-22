УКР
У напрямку Кривого Рогу швидкісна ціль, - Повітряні сили

ракета,крилата

Вдень 22 червня 2024 року війська РФ намагаються завдати удару по Дніпропетровщині. У низці областей наразі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Швидкісна ціль у напрямку Кривого Рогу!", - йдеться у повідомленні.

Кривий Ріг (1395) ракети (4144) Повітряні сили (2952)
