У напрямку Кривого Рогу швидкісна ціль, - Повітряні сили
Вдень 22 червня 2024 року війська РФ намагаються завдати удару по Дніпропетровщині. У низці областей наразі оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Швидкісна ціль у напрямку Кривого Рогу!", - йдеться у повідомленні.
