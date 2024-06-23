Под утро враг запустил ракеты по Украине: была угроза для нескольких областей. В Киеве и Киевской области работала ПВО

Под утро 23 июня 2024 года оккупанты запустили ракеты по Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

В частности, как отмечается, фиксировалось движение крылатой ракеты типа "Калибр" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.

"Крылатые ракеты в северо-западной части Кировоградщины заходят в Черкасскую область, вектор движения на Белую Церковь", - информировали Воздушные силы.

"Крылатые ракеты заходят из Черкасской области в Киевскую область, в направлении Житомирщины", - впоследствии добавили ПС.

"Крылатые ракеты в Андрушевском районе Житомирской области в направлении Фастова", - говорилось в сообщении.

"Крылатая ракета на Васильков, Киевской области", - отмечали Воздушные силы в 5.15 утра.

"Крылатая ракета в южной части Хмельницкой области, курс западный!", - добавили ПС.

"В Киеве слышны взрывы - работают силы ПВО в области и в столице. Находитесь в укрытиях!", - информировал мэр Киева Виталий Кличко в 5.24.

Сейчас объявлен отбой угрозы.

Сколько ракет было запущено и о результате работы украинской ПВО пока информации нет.