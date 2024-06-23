РУС
Под утро враг запустил ракеты по Украине: была угроза для нескольких областей. В Киеве и Киевской области работала ПВО

Под утро 23 июня 2024 года оккупанты запустили ракеты по Украине. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

В частности, как отмечается, фиксировалось движение крылатой ракеты типа "Калибр" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.

"Крылатые ракеты в северо-западной части Кировоградщины заходят в Черкасскую область, вектор движения на Белую Церковь", - информировали Воздушные силы.

"Крылатые ракеты заходят из Черкасской области в Киевскую область, в направлении Житомирщины", - впоследствии добавили ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг в который раз атаковал Киев: ПВО уничтожила все "шахеды"

"Крылатые ракеты в Андрушевском районе Житомирской области в направлении Фастова", - говорилось в сообщении.

"Крылатая ракета на Васильков, Киевской области", - отмечали Воздушные силы в 5.15 утра.

"Крылатая ракета в южной части Хмельницкой области, курс западный!", - добавили ПС.

"В Киеве слышны взрывы - работают силы ПВО в области и в столице. Находитесь в укрытиях!", - информировал мэр Киева Виталий Кличко в 5.24.

Сейчас объявлен отбой угрозы.

Сколько ракет было запущено и о результате работы украинской ПВО пока информации нет.

Киевская область (4295) крылатые ракеты (899) Воздушные силы (2616) Воздушные атаки на Киев (858) Хмельницкая область (990)
Я тупо проспав.
показать весь комментарий
23.06.2024 06:49 Ответить
Це "недобитий" чф русні. Потоплені напівпрогулочні "тунці" може когось і радують, але ракетна загроза від чф нікуди не ділась
показать весь комментарий
23.06.2024 06:54 Ответить
На Фастів йшла ракета оскільки москалі пишуть про погрузку військ на залізничній станції. Тобто у Фастові орудує агентура або ж висить супутник, бо мова йде про бронетехніку
показать весь комментарий
23.06.2024 10:05 Ответить
Як при Залужному збивали майже все що летіло на Київ.
При сирському - не збивають нічого, навіть під Києвом?

Це ми за кілька місяців все ппо просрали, чи що ппошників в піхоту відправили, чи що ракет нема?

Маршрути парашників ті самі, але майже без збиттів
показать весь комментарий
23.06.2024 11:57 Ответить
Дві з трьох ракет збито. Це ,,нічого,, чи таки щось?
показать весь комментарий
23.06.2024 12:37 Ответить
 
 