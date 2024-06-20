Враг в который раз атаковал Киев: ПВО уничтожила все "шахеды"
Ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с юга, пролетели через Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления", - говорится в сообщении.
Он отметил, что силы ПВО уничтожили все вражеские цели на подступах к столице.
"В настоящее время в столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших", - добавил Попко.
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Инь Янь #217452
показать весь комментарий20.06.2024 09:04 Ответить Мне нравится 0
Alex O #513819
показать весь комментарий20.06.2024 09:34 Ответить Мне нравится 3
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