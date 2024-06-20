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Враг в который раз атаковал Киев: ПВО уничтожила все "шахеды"

Атака шахедів 20 червня

Ночью 20 июня российские ударные БПЛА атаковали Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с юга, пролетели через Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления", - говорится в сообщении.

Он отметил, что силы ПВО уничтожили все вражеские цели на подступах к столице.

"В настоящее время в столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших", - добавил Попко.

Также читайте: Войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены, - КГВА

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беспилотник (3655) Киев (25588) обстрел (27405) Воздушные атаки на Киев (733)


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ось де все ппо
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20.06.2024 09:04 Ответить
Ти за своїм ППО у Чорногорії слідкуй.
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20.06.2024 09:34 Ответить
 
 