Войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены, - КГВА
В ночь на среду, 12 июня 2024 года, войска РФ атаковали Киев с использованием ракет на дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
Чем били оккупанты по Киеву?
"Враг нанес очередной ракетный удар по столице! Удар был комбинированный, с применением различного типа вооружения. Противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику", - говорится в сообщении.
Попко отмечает, что воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.
Результат работы нашей ПВО
Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены.
По предварительным данным, в столице - без пострадавших и разрушений.
Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.
"Эта атака в очередной раз продемонстрировала, что агрессор не откажется от ракетного террора Киева. И для эффективности своих ударов рашисты будут искать новые и новые комбинации, чтобы пробить нашу противовоздушную оборону. Поэтому никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Всегда находитесь в укрытиях во время опасности.
Берегите себя и своих близких. И верьте в нашу Победу!", - резюмирует начальник КГВА.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в России взлетело 3 бомбардировщика Ту-95.
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Вони вперто лізуть на найзахищеніше місто Україні, і одне з найзахищеніших міст світу.
Втім, зрозуміти легко.
Головне - понти.
Нєт крєпостєй, коториє би...
Тому русню утилізувати насправді просто.
Створюємо добре укріплену ділянку фронту і оголошуємо її новою "фортецею", вихваляємось, що русні її не взяти ніколи.
100% будуть штурмувати або до взяття, або до останнього кацапа.
Було дуже гучно..
Але, якби було влучання (з вибухом) у великому місті, пожежею та пораненням однієї людини б не обійшлося!
Так що так, збили все. Слава ППО!
невже ніколи не бачиш фото влучань у відкриту місцевість? їх вже було тисячі і тисячі.
а коли влучання в "об'єкт, склад, підстанцію" - не думав, що ціль була інша? відкрий гугл-карту будь-якого населеного району і побачиш що впасти збитій ракеті іноді майже нікуди, крім як кудись влучити
хочеш сказати що ракети майже завжди попадають в ціль?
тоді ти довбень
що відсоток уражень більший ніж намагаються донести суспільству?
тоді ти довбень, якщо думаєш що це і без тебе незрозуміло більшості людей
що під час війни брешуть, а потрібно казати правду?
ти знов довбень, якщо переконаний що це так
що все погано, нам брешуть і потрібно здаватися?
тоді ти просто боягуз і всепропальщик, і для того не потрібно причин