Войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены, - КГВА

В ночь на среду, 12 июня 2024 года, войска РФ атаковали Киев с использованием ракет на дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Чем били оккупанты по Киеву?

"Враг нанес очередной ракетный удар по столице! Удар был комбинированный, с применением различного типа вооружения. Противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику", - говорится в сообщении.

Попко отмечает, что воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.

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Результат работы нашей ПВО

Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены.

По предварительным данным, в столице - без пострадавших и разрушений.

Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

"Эта атака в очередной раз продемонстрировала, что агрессор не откажется от ракетного террора Киева. И для эффективности своих ударов рашисты будут искать новые и новые комбинации, чтобы пробить нашу противовоздушную оборону. Поэтому никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Всегда находитесь в укрытиях во время опасности.

Берегите себя и своих близких. И верьте в нашу Победу!", - резюмирует начальник КГВА.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в России взлетело 3 бомбардировщика Ту-95.