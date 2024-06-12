РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10025 посетителей онлайн
Новости
6 203 15

Войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены, - КГВА

Рашисти атакували Київ

В ночь на среду, 12 июня 2024 года, войска РФ атаковали Киев с использованием ракет на дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

Чем били оккупанты по Киеву?

"Враг нанес очередной ракетный удар по столице! Удар был комбинированный, с применением различного типа вооружения. Противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику", - говорится в сообщении.

Попко отмечает, что воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.

Также читайте: Россияне регулярно меняют высоту и скорость ракет и дронов, - Воздушные силы

Результат работы нашей ПВО

Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены.

По предварительным данным, в столице - без пострадавших и разрушений.

Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

"Эта атака в очередной раз продемонстрировала, что агрессор не откажется от ракетного террора Киева. И для эффективности своих ударов рашисты будут искать новые и новые комбинации, чтобы пробить нашу противовоздушную оборону. Поэтому никогда не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Всегда находитесь в укрытиях во время опасности.
Берегите себя и своих близких. И верьте в нашу Победу!", - резюмирует начальник КГВА.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в России взлетело 3 бомбардировщика Ту-95.

Автор: 

Киев (25563) ракеты (3573) дроны (3951) Воздушные атаки на Киев (726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Нарешті вся планета бачить "загадочную русскую душу" - вони будуть голодні, босі, без води і роботи а все до копійки тратитимуть щоб вбивати і знищувати у інших. Бо вони знають що вони ущербні і діють за принципом "і ти теж життя мати не будеш"
показать весь комментарий
12.06.2024 06:17
+12
Кремль таки треба бомбити. Треба.
показать весь комментарий
12.06.2024 06:34
+8
Пишут что ночью и в Крыму было "весело". Ждем подробностей.
показать весь комментарий
12.06.2024 06:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті вся планета бачить "загадочную русскую душу" - вони будуть голодні, босі, без води і роботи а все до копійки тратитимуть щоб вбивати і знищувати у інших. Бо вони знають що вони ущербні і діють за принципом "і ти теж життя мати не будеш"
показать весь комментарий
12.06.2024 06:17 Ответить
Дійсно, "загадочная душа".
Вони вперто лізуть на найзахищеніше місто Україні, і одне з найзахищеніших міст світу.
Втім, зрозуміти легко.
Головне - понти.
Нєт крєпостєй, коториє би...
Тому русню утилізувати насправді просто.
Створюємо добре укріплену ділянку фронту і оголошуємо її новою "фортецею", вихваляємось, що русні її не взяти ніколи.
100% будуть штурмувати або до взяття, або до останнього кацапа.
показать весь комментарий
12.06.2024 07:49 Ответить
подібна тактика непідйомна для дебілів при владі. от брехати й красти - інша справа!
показать весь комментарий
12.06.2024 09:45 Ответить
Дякую ППО!

Було дуже гучно..
показать весь комментарий
12.06.2024 06:27 Ответить
Кремль таки треба бомбити. Треба.
показать весь комментарий
12.06.2024 06:34 Ответить
Пишут что ночью и в Крыму было "весело". Ждем подробностей.
показать весь комментарий
12.06.2024 06:43 Ответить
Всі цілі знищено, але горять промисловий об'єкт і склад + поранено людину і так - кожного разу
показать весь комментарий
12.06.2024 07:55 Ответить
Тому, що, на жаль, є уламки. І це не тільки метал, а ще й паливні резервуари. А деякі ракети збивають понад містом, зокрема балістику. Тому уламки падають і надають руйнувань.
Але, якби було влучання (з вибухом) у великому місті, пожежею та пораненням однієї людини б не обійшлося!
Так що так, збили все. Слава ППО!
показать весь комментарий
12.06.2024 08:23 Ответить
дивним чином уламки збитих ракет ефективно влучають то в промисловий об'єкт, то в склад, то в підстанцію... на жаль, тут інша проблема - совковий менталітет, коли "всі плани з виробництва товарів перевиконано", але громадяни й надалі не можуть купити туалетний папір. Вкраїнчиків на третій рік війни далі годують інформаційним лайном на кшталт "кава в криму 2023". жовто-блакитні слоненята спочатку радо хавають гидоту, а потім плачуть від розчарувань. Потрібно казати людям правду, щоб плебс жив реальним життям, а не в світі рожевих поні! тоді, можливо, кращою буде консолідація суспільства.
показать весь комментарий
12.06.2024 09:34 Ответить
ти робиш досить резонні припущення, але не маючи інформації, робиш іншу когнітивну помилку - доводиш припущення до абсурдного перебільшення.
невже ніколи не бачиш фото влучань у відкриту місцевість? їх вже було тисячі і тисячі.
а коли влучання в "об'єкт, склад, підстанцію" - не думав, що ціль була інша? відкрий гугл-карту будь-якого населеного району і побачиш що впасти збитій ракеті іноді майже нікуди, крім як кудись влучити
показать весь комментарий
12.06.2024 11:10 Ответить
А ти думав, що при збитті ракета у повітрі на пил перетворюється ? Збиття ракети-це коли її ураження відбулося у повітрі і вона не досягла запрограмованої цілі. А далі-як повезе. Падаючі палаючі уламки можуть наробити великої шкоди. А іноді і БЧ тільки на землі детонує.
показать весь комментарий
12.06.2024 08:28 Ответить
ну, далі живи в світі власних ілюзій, нав'язаних тобі телемараХВоном до речі, оголосили нову ініціативу "кава в криму 2024" - долучайся, дітки!
показать весь комментарий
12.06.2024 09:35 Ответить
в чому твоя новина, в чому твоє "прозріння"?
хочеш сказати що ракети майже завжди попадають в ціль?
тоді ти довбень
що відсоток уражень більший ніж намагаються донести суспільству?
тоді ти довбень, якщо думаєш що це і без тебе незрозуміло більшості людей
що під час війни брешуть, а потрібно казати правду?
ти знов довбень, якщо переконаний що це так
що все погано, нам брешуть і потрібно здаватися?
тоді ти просто боягуз і всепропальщик, і для того не потрібно причин
показать весь комментарий
12.06.2024 11:17 Ответить
Телемарахвон, ілюзії. Ти мене з собою не переплутав ? Я, на відміну від тебе, у світі ілюзій не перебуваю, і розумію що таке збиття ракети, та що які можуть бути побічні наслідки. А ти, певно, якихось фільмів передивився і живеш у віртуальному світі. Співчуваю.
показать весь комментарий
12.06.2024 23:02 Ответить
не пести ботяра кацапская
показать весь комментарий
12.06.2024 08:47 Ответить
 
 