Війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено, - КМВА

У ніч проти середи, 12 червня 2024 року, війська РФ атакували Київ з використанням ракет на дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Чим били окупанти по Києву?

"Ворог завдав чергового ракетного удару по столиці! Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику", - йдеться у повідомленні.

Попко наголошує, що повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

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Результат роботи нашої ППО

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені!

За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

"Ця атака вкотре продемонструвала, що агресор не відмовиться від ракетного терору Києва. І для ефективності своїх ударів рашисти будуть шукати нові і нові комбінації аби пробити нашу протиповітряну оборону. Тож ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Завжди перебувайте в укриттях під час небезпеки.

Бережіть себе та своїх близьких. І вірте в нашу Перемогу!", - резюмує начальник КМВА.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95.