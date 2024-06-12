УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11021 відвідувач онлайн
Новини
6 203 15

Війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено, - КМВА

Рашисти атакували Київ

У ніч проти середи, 12 червня 2024 року, війська РФ атакували Київ з використанням ракет на дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

Чим били окупанти по Києву?

"Ворог завдав чергового ракетного удару по столиці! Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику", - йдеться у повідомленні.

Попко наголошує, що повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Читайте також: Ракетний удар по Києву: уламками зруйновано трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі

Результат роботи нашої ППО

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені!

За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

"Ця атака вкотре продемонструвала, що агресор не відмовиться від ракетного терору Києва. І для ефективності своїх ударів рашисти будуть шукати нові і нові комбінації аби пробити нашу протиповітряну оборону. Тож ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Завжди перебувайте в укриттях під час небезпеки.
Бережіть себе та своїх близьких. І вірте в нашу Перемогу!", - резюмує начальник КМВА.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95.

Автор: 

Київ (19524) ракети (4028) дрони (4748) Повітряні атаки на Київ (783)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Нарешті вся планета бачить "загадочную русскую душу" - вони будуть голодні, босі, без води і роботи а все до копійки тратитимуть щоб вбивати і знищувати у інших. Бо вони знають що вони ущербні і діють за принципом "і ти теж життя мати не будеш"
показати весь коментар
12.06.2024 06:17
+12
Кремль таки треба бомбити. Треба.
показати весь коментар
12.06.2024 06:34
+8
Пишут что ночью и в Крыму было "весело". Ждем подробностей.
показати весь коментар
12.06.2024 06:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарешті вся планета бачить "загадочную русскую душу" - вони будуть голодні, босі, без води і роботи а все до копійки тратитимуть щоб вбивати і знищувати у інших. Бо вони знають що вони ущербні і діють за принципом "і ти теж життя мати не будеш"
показати весь коментар
12.06.2024 06:17 Відповісти
Дійсно, "загадочная душа".
Вони вперто лізуть на найзахищеніше місто Україні, і одне з найзахищеніших міст світу.
Втім, зрозуміти легко.
Головне - понти.
Нєт крєпостєй, коториє би...
Тому русню утилізувати насправді просто.
Створюємо добре укріплену ділянку фронту і оголошуємо її новою "фортецею", вихваляємось, що русні її не взяти ніколи.
100% будуть штурмувати або до взяття, або до останнього кацапа.
показати весь коментар
12.06.2024 07:49 Відповісти
подібна тактика непідйомна для дебілів при владі. от брехати й красти - інша справа!
показати весь коментар
12.06.2024 09:45 Відповісти
Дякую ППО!

Було дуже гучно..
показати весь коментар
12.06.2024 06:27 Відповісти
Кремль таки треба бомбити. Треба.
показати весь коментар
12.06.2024 06:34 Відповісти
Пишут что ночью и в Крыму было "весело". Ждем подробностей.
показати весь коментар
12.06.2024 06:43 Відповісти
Всі цілі знищено, але горять промисловий об'єкт і склад + поранено людину і так - кожного разу
показати весь коментар
12.06.2024 07:55 Відповісти
Тому, що, на жаль, є уламки. І це не тільки метал, а ще й паливні резервуари. А деякі ракети збивають понад містом, зокрема балістику. Тому уламки падають і надають руйнувань.
Але, якби було влучання (з вибухом) у великому місті, пожежею та пораненням однієї людини б не обійшлося!
Так що так, збили все. Слава ППО!
показати весь коментар
12.06.2024 08:23 Відповісти
дивним чином уламки збитих ракет ефективно влучають то в промисловий об'єкт, то в склад, то в підстанцію... на жаль, тут інша проблема - совковий менталітет, коли "всі плани з виробництва товарів перевиконано", але громадяни й надалі не можуть купити туалетний папір. Вкраїнчиків на третій рік війни далі годують інформаційним лайном на кшталт "кава в криму 2023". жовто-блакитні слоненята спочатку радо хавають гидоту, а потім плачуть від розчарувань. Потрібно казати людям правду, щоб плебс жив реальним життям, а не в світі рожевих поні! тоді, можливо, кращою буде консолідація суспільства.
показати весь коментар
12.06.2024 09:34 Відповісти
ти робиш досить резонні припущення, але не маючи інформації, робиш іншу когнітивну помилку - доводиш припущення до абсурдного перебільшення.
невже ніколи не бачиш фото влучань у відкриту місцевість? їх вже було тисячі і тисячі.
а коли влучання в "об'єкт, склад, підстанцію" - не думав, що ціль була інша? відкрий гугл-карту будь-якого населеного району і побачиш що впасти збитій ракеті іноді майже нікуди, крім як кудись влучити
показати весь коментар
12.06.2024 11:10 Відповісти
А ти думав, що при збитті ракета у повітрі на пил перетворюється ? Збиття ракети-це коли її ураження відбулося у повітрі і вона не досягла запрограмованої цілі. А далі-як повезе. Падаючі палаючі уламки можуть наробити великої шкоди. А іноді і БЧ тільки на землі детонує.
показати весь коментар
12.06.2024 08:28 Відповісти
ну, далі живи в світі власних ілюзій, нав'язаних тобі телемараХВоном до речі, оголосили нову ініціативу "кава в криму 2024" - долучайся, дітки!
показати весь коментар
12.06.2024 09:35 Відповісти
в чому твоя новина, в чому твоє "прозріння"?
хочеш сказати що ракети майже завжди попадають в ціль?
тоді ти довбень
що відсоток уражень більший ніж намагаються донести суспільству?
тоді ти довбень, якщо думаєш що це і без тебе незрозуміло більшості людей
що під час війни брешуть, а потрібно казати правду?
ти знов довбень, якщо переконаний що це так
що все погано, нам брешуть і потрібно здаватися?
тоді ти просто боягуз і всепропальщик, і для того не потрібно причин
показати весь коментар
12.06.2024 11:17 Відповісти
Телемарахвон, ілюзії. Ти мене з собою не переплутав ? Я, на відміну від тебе, у світі ілюзій не перебуваю, і розумію що таке збиття ракети, та що які можуть бути побічні наслідки. А ти, певно, якихось фільмів передивився і живеш у віртуальному світі. Співчуваю.
показати весь коментар
12.06.2024 23:02 Відповісти
не пести ботяра кацапская
показати весь коментар
12.06.2024 08:47 Відповісти
 
 