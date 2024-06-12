В Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95. Доліт до пускових рубежів розрахунково о 02:00 - 03:00

З російського аеродрому Оленья злетіло 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitoring.

Зазначається, що доліт до пускових рубежів у Саратовській області або Каспійсько-Ростовській зоні розрахунково очікується о 02:00 — 03:00.

Детальніше про бомбардувальник Ту-95

Ту-95 - стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений та прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках. Його призначення - знищення стратегічних об'єктів у тилу ворога. Літак здатен нести на борту 6 ракет Х-55, Х-555, що знаходяться в барабані. Ще 8 ракет Х-101 бомбардувальник несе на пілонах під крилами.

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