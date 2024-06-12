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Новини
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В Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95. Доліт до пускових рубежів розрахунково о 02:00 - 03:00

В РФ злетіло 3 літаки Ту-95

З російського аеродрому Оленья злетіло 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95мс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitoring.

Зазначається, що доліт до пускових рубежів у Саратовській області або Каспійсько-Ростовській зоні розрахунково очікується о 02:00 — 03:00.

Детальніше про бомбардувальник Ту-95

Ту-95 - стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений та прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках. Його призначення - знищення стратегічних об'єктів у тилу ворога. Літак здатен нести на борту 6 ракет Х-55, Х-555, що знаходяться в барабані. Ще 8 ракет Х-101 бомбардувальник несе на пілонах під крилами.

Читайте: В Росії злетіло 4 бомбардувальники Ту-95мс, - Повітряні сили

Автор: 

росія (65328) літак (2908) бомбардування (337)


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Топ коментарі
+13
Киллеров нанимать для пилотов. Чтоб здохли все, твари
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12.06.2024 01:12
+7
Не факт, що є чим дістати. Вони пускають те лайно далеко від нашого кордону.
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12.06.2024 01:06
+6
ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ БУДАНОВ? - очевидно що усі 3 роки він мав знищувати лише дальню авіацію бо крім нього до неї дотягнутись не може ніхто. Тут треба купляти робочих їхніх і щоб вони це взривали. Чи бомжів наймати чи ще когось
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12.06.2024 01:03
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Надеюсь нам разрешили разок пальнуть без обмежень.
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12.06.2024 00:54 Відповісти
Вашім разрєшілі.
Ти шо новину не читав?
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12.06.2024 00:55 Відповісти
Стопэ. Вот с этого момента поподробней, бо после ноля тока открыл страницу.
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12.06.2024 00:59 Відповісти
Забудь... тут всі після нуля, а багато хто і після 40 градусів🤣.
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12.06.2024 01:45 Відповісти
Не факт, що є чим дістати. Вони пускають те лайно далеко від нашого кордону.
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12.06.2024 01:06 Відповісти
Достать 68.154097, 33.459185 есть давно чем. И дальше доставали. Никаких укрытий для таких больших самолетов там нет. И быстро не построят. Запустить 20-30 БПЛА двумя-тремя маршрутами и парк ракетоносцев кацапии ГАРАНТИРОВАННО ополовинится. А там и А-50 стоят и транспортники, которыми ракеты подвозятся. ПОЧЕМУ это не сделано загадка. НИЧЕГО гражданского там и близко нету. Если половина дронов промажут даже олени не пострадают.
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12.06.2024 04:41 Відповісти
ЗЫ писал уже. От Украины туда 1800 км. А от территориальных вод стран НАТО 200 км. Почему ГУР и управление спецопераций не может купить дохлый ржавый контейнеровоз, подлежащий разделке на металлолом, и переделать его под носителей дронов? На кольском полуострове много законных целей есть. В Мурманске и Архангелке и окрестностях тоже. Лучше даже два сделать. Один для севера, второй для дальнего востока. Забомбить дронами тихоокеанский флот. Всё ПВО оттуда давно у нас. И жирному Киму навалять. Чтобы знал, что поставлять кацам арту не только выгодно, но и очень больно. Американцы и нормальные корейцы нам только спасибо скажут. А японцы на радостях может и Патриотов подкинут.
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12.06.2024 04:51 Відповісти
Предлагаю тотализатор, мол,когда кремлядь удавит муйлушу, до F-16 или после...
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12.06.2024 00:58 Відповісти
не удавить в принципі. Система занадто заточена під 1 людину і при витягненні цієї людини розвалиться. Все набагато гірше чим в СССР бо там була партія і Сталін лише робив чистки під себе але в принципі партія була головна - а тут головний це 1 особа а не партія чи міністерство.
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12.06.2024 01:05 Відповісти
І калбаса вкуснаая... і мароженає, тожє вкуснає... бьіло😁
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12.06.2024 01:46 Відповісти
Вкусним била тока мароженає а калбаса била па 2,20...
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12.06.2024 02:07 Відповісти
Роблять - а шодо совкового морозива то його може робили але на всіх не вистачало ( ну мав я ті 20 копійок ну і шо - морозиво було раз в тиждень в магазинах ), а шодо консервантів то тутка совок міг і робив шо хотів - і нічого ти зробити не міг .
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12.06.2024 03:09 Відповісти
А яке вино було вкусне! Всі аж ригали після нього від задоволення!
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12.06.2024 05:07 Відповісти
По 2-20 була Естонська з салом, середньої якості. Я зазавичай брав Докторську по 2-80. Ще була Чайна по 1-60. Як казали, "з туалетним папіром".
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12.06.2024 06:55 Відповісти
ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ БУДАНОВ? - очевидно що усі 3 роки він мав знищувати лише дальню авіацію бо крім нього до неї дотягнутись не може ніхто. Тут треба купляти робочих їхніх і щоб вони це взривали. Чи бомжів наймати чи ще когось
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12.06.2024 01:03 Відповісти
Киллеров нанимать для пилотов. Чтоб здохли все, твари
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12.06.2024 01:12 Відповісти
Спочатку для іхніх родин.
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12.06.2024 04:24 Відповісти
Летит такой Васька у бимардировщике, а ему - папа, папа!, мне тут гланды удаляют!
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12.06.2024 04:49 Відповісти
Це ті, що газпромівка баба юля передала путіну.
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12.06.2024 01:28 Відповісти
 
 