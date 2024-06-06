В Росії злетіло 4 бомбардувальники Ту-95мс, - Повітряні сили
З російського аеродрому "Оленья" злетіли 4х Ту-95мс.
Про це пишуть Повітряні сили та моніторингові канали, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що літаки мають досягти пускових рубежів у Саратовській області або Каспійсько-Ростовській зоні розрахунково о ~02:00 - 03:00.
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+7 Kan Kan #518965
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+7 Alex Nosov #582146
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+3 Alfred #573044
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Bийшовши «в нуль» при отриманні Незалежності, вже за кілька років Україна «набрала» боргів перед Росією - коли тривали переговори, то борги вже були десь 3,5 мільярда доларів. До речі, як із бомбардувальниками, які Україна передала за газові борги, так і базування російського Чорноморського флоту у Севастополі йшло через списання цих же ж самих газових боргів.
Однією з причин було те, що Україна успадкувала неефективну важку індустрію, яка з'їдала багато газу. Плюс корупція в газовому секторі, де збитки перекидались на державу, а прибутки приватизовувалися.
як казала колишня президентка Латвії про ті часи: «Українці продали душу дияволу за російський газ». Пройде ще багато років, поки Україна злізе з російської газової голки.
«Автором ідеї передачі бомбардувальників був Ігор Бакай, як глава «Нафтогазу», для якого проблема була погасити борги перед «Газпромом» за поставлений газ. Ідея була - от у нас там металобрухт якийсь є, а росіяни готові були його забрати. Ну, й продамо його і погасимо борги. Так і зробили, а президент Кучма схвалив все це. Мовляв, хоч щось, хоч частину боргів погасимо. Ну, й пішли літаки і ракети до Росії.
«Вочевидь, нашій тодішній політико-фінансовій-енергетичній «мафії», яка тоді була проросійською… Серед тодішніх «бакаїв» і «лазаренків» я когось проукраїнського згадати не можу. Всі робили свої статки на оборудках з російськими енергоресурсами і для них пріоритетом було отримання комерційної вигоди, а не національна безпека».
«Чи це була корупція чи це була халатність? Я думаю, що і те, й інше. Це був державний злочин!»
Hі США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.
Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…
Тоді справді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.