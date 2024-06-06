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Новини
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В Росії злетіло 4 бомбардувальники Ту-95мс, - Повітряні сили

Зліт бомбардувальників Ту-95мс в РФ

З російського аеродрому "Оленья" злетіли 4х Ту-95мс.

Про це пишуть Повітряні сили та моніторингові канали, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що літаки мають досягти пускових рубежів у Саратовській області або Каспійсько-Ростовській зоні розрахунково о ~02:00 - 03:00.

Читайте: Франція надасть Україні літаки Mirage 2000 та навчить пілотів, - Макрон

Автор: 

росія (65223) літак (2903) бомбардування (337)


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Топ коментарі
+7
В ОПе думают как не допустить сбиванияТу-95, ведь у них нечем и никто не дал на Запате заверенную нотариусом бумажку, что можно асфальтом
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06.06.2024 23:55
+7
Вот выродки фашистские. Еще и носители калибров в море вывели. Видно хотят сегодня покошмарить Украину. Нужно навстречу им запустить БПЛА и ракеты по рашистам. Пускай попробуют разобраться где чьи
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07.06.2024 00:03
+3
Пох скільки їх злетіло, головне, щоб не приземлилися.
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06.06.2024 23:59
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В останьому реченні, ви самі відповіли на питання,чому в нас за 30 років нічого нема...
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07.06.2024 00:08 Відповісти
Какое длинное кукареку...
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07.06.2024 00:15 Відповісти
В ОПе думают как не допустить сбиванияТу-95, ведь у них нечем и никто не дал на Запате заверенную нотариусом бумажку, что можно асфальтом
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06.06.2024 23:55 Відповісти
Пох скільки їх злетіло, головне, щоб не приземлилися.
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06.06.2024 23:59 Відповісти
"Все має свій початок і кінець"

читайте царя Соломона
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07.06.2024 00:28 Відповісти
Алкаш за бутылку водки с удовольствием уничтожит самолёт.
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07.06.2024 00:03 Відповісти
Вот выродки фашистские. Еще и носители калибров в море вывели. Видно хотят сегодня покошмарить Украину. Нужно навстречу им запустить БПЛА и ракеты по рашистам. Пускай попробуют разобраться где чьи
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07.06.2024 00:03 Відповісти
Москалі всі ракети свої витрачають.Як тільки наробили чи підготовили,одразу пускають їх в хід.І це пі..ець.
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07.06.2024 00:05 Відповісти
Нині, коли Росія періодично обстрілює крилатими ракетами українські міста, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, багато тих, хто пам'ятає 1990-і, задаються питанням: а чому Україна тоді передала Росії ці важкі бомбардувальники? А окрім бомбардувальників Україна також передала Росії тоді понад пів тисячу крилатих ракет… Як так сталося? Яка роль була газових боргів і чи були альтернативи - щоб не передавати Росії ті літаки, з яких нині обстрілюється Україна? Радіо Свобода розбиралося у цій темі.

Bийшовши «в нуль» при отриманні Незалежності, вже за кілька років Україна «набрала» боргів перед Росією - коли тривали переговори, то борги вже були десь 3,5 мільярда доларів. До речі, як із бомбардувальниками, які Україна передала за газові борги, так і базування російського Чорноморського флоту у Севастополі йшло через списання цих же ж самих газових боргів.

Однією з причин було те, що Україна успадкувала неефективну важку індустрію, яка з'їдала багато газу. Плюс корупція в газовому секторі, де збитки перекидались на державу, а прибутки приватизовувалися.

як казала колишня президентка Латвії про ті часи: «Українці продали душу дияволу за російський газ». Пройде ще багато років, поки Україна злізе з російської газової голки.

«Автором ідеї передачі бомбардувальників був Ігор Бакай, як глава «Нафтогазу», для якого проблема була погасити борги перед «Газпромом» за поставлений газ. Ідея була - от у нас там металобрухт якийсь є, а росіяни готові були його забрати. Ну, й продамо його і погасимо борги. Так і зробили, а президент Кучма схвалив все це. Мовляв, хоч щось, хоч частину боргів погасимо. Ну, й пішли літаки і ракети до Росії.

«Вочевидь, нашій тодішній політико-фінансовій-енергетичній «мафії», яка тоді була проросійською… Серед тодішніх «бакаїв» і «лазаренків» я когось проукраїнського згадати не можу. Всі робили свої статки на оборудках з російськими енергоресурсами і для них пріоритетом було отримання комерційної вигоди, а не національна безпека».

«Чи це була корупція чи це була халатність? Я думаю, що і те, й інше. Це був державний злочин!»

Hі США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.

Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…

Тоді справді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.
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07.06.2024 00:12 Відповісти
Навіть як би не передали тоді літаки і ракети .. Зберігання ракет , підтримування літаків в належному стані , це все потребувало б немалих затрат і коштів . І після розпаду Совка , де ті ракети збиралися запчастинами з різних республік , таке утримувати важко . Не говорячи про людський ресурс , тобто військових спеціалістів .. з навчаннями , запусками тих же ракет без активних боєголовок ...
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07.06.2024 00:46 Відповісти
Тупо.
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07.06.2024 10:19 Відповісти
І передав їх кучма.
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07.06.2024 10:18 Відповісти
Где F-16?
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07.06.2024 00:45 Відповісти
там же где и пво
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07.06.2024 00:54 Відповісти
В Катманде!
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07.06.2024 02:47 Відповісти
Що зробив Буданов щоб їх знищити? Чи треба давати інтервю? Всюди позери
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07.06.2024 02:49 Відповісти
Ось в ціх районах і збивати їх!
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07.06.2024 05:56 Відповісти
 
 