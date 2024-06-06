В Росії злетіло 4 бомбардувальники Ту-95мс, - Повітряні сили

З російського аеродрому "Оленья" злетіли 4х Ту-95мс.

Про це пишуть Повітряні сили та моніторингові канали, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що літаки мають досягти пускових рубежів у Саратовській області або Каспійсько-Ростовській зоні розрахунково о ~02:00 - 03:00.

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