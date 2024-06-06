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Франція надасть Україні літаки Mirage 2000 та навчить пілотів, - Макрон

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував надання Україні літаків Mirage 2000.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

"Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000 й запропонуємо навчити пілотів", — заявив французький президент.

Кількість літаків, які будуть надані Україні, Макрон не назвав.

Довідково

Надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. З 2006 року вони замініються багатоцільовим винищувачем Rafale. Окремі модифікації Mirage можуть бути носіями ракет SCALP.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон пообіцяв презентувати план розгортання французьких інструкторів в Україні під час візиту Зеленського до Нормандії, - ЗМІ

Автор: 

літак (2903) Франція (3067) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+47
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06.06.2024 22:17
+39
Дуже хороша і позитивна новина для Украіни , 👍🏼👍🏼👍🏼
а на болотах виють , як скажені собаки
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06.06.2024 22:15
+35
Дякую французьким Друзям!
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06.06.2024 22:18
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а від якого торсіону той слід ? ох ти й дурне!
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07.06.2024 06:09 Відповісти
Сколько можно нести вражескую пургу?В союзе об этом гавкали от ленина до его развала. Не надоело? Постояно, буквально ВСЁ заподное ужасное,всё росийское самое лучшее.Ах да, у тебя ещё Китай уже парашу перегнал.Язык не отвалится? Рашизм обречён на абсолютный проигрыш как это произошло с фашизмом.У гитлера на определённом этапе успехов было значительно больше чем у этой ********** - путлере.Но ты здесь на форуме не один такой.Вас всех видно за километр.Вот ваше качество вашей деятельности,ни чем не отличаетесь от дегенератов росиян,хотя и под разными флажками.Тебя даже не спасёт твоё природное лукавство при необходимости.
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07.06.2024 10:01 Відповісти
Наступна заява очікується зі Швеції, все як із танками, Дай Боже!!!!!!!!
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06.06.2024 23:08 Відповісти
Через пару лет долетят до нас. Харьков уже ********** и Константиновку-Дружковку-Славянск-Краматорск тоже...
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06.06.2024 23:10 Відповісти
І в України будуть Ф-35, але трохи пізніше. Це ж системний літак, сам він нічого не вирішить. Ф-16 і його браття - саме то, що нам вистачить тепер.
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06.06.2024 23:24 Відповісти
Какие проблемы? Бери Ф35 и вперед!
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07.06.2024 08:16 Відповісти
Лукавство по необходимости.Современный,но забывл добавить,но уступает новому рускому.А может иранскому.Специалист во всех областях.
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07.06.2024 13:45 Відповісти
Це для підтримки французьких інструкторів, і щоб кацапська шелупонь своїм гівном захлинулася.
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06.06.2024 23:38 Відповісти
Добре у кацапів підгорає, ссуться коли лячно…
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06.06.2024 23:38 Відповісти
Уточнення: Mirage = 2340 , F-16 = 2180 .
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06.06.2024 23:39 Відповісти
Подумав можливо цей Міраж , простіше в керуванні чим Ф16 , і пілотам простіше буде в навчанні ... так от , по швидкості Міраж обходить на ~ 150 км.год .проти Ф16 . 1ий - макс.швидкість на висоті 2340 км.год 2ий - 2180 . Дивно як для літака з дельтавидним крилом .. QScalp несе версія з приставкою D .
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06.06.2024 23:41 Відповісти
Тут навіть дехто читає вікіпедію!
Я глибоко вражений!
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07.06.2024 05:26 Відповісти
Франция поставит Украине новую партию из примерно XX крылатых ракет дальнего радиуса действия SCALP и сотни бомб для помощи Киеву в его борьбе с российским вторжением, сообщил президент Эммануэль Макрон.
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07.06.2024 13:45 Відповісти
Как и с ф16 наиболее сложная часть - научить тех.персонал. Шесть месяцев, это слишком оптимистично, и поскольку Макрон хлопец довольно амбициозный, а на срасийском ТВ его сдуру стали насмех поднимать, то не исключено, что "французскими военными инструкторами в Украине" будут не головорезы Иностранного легиона, а авиационные инженеры и техники.
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07.06.2024 00:09 Відповісти
Longue vie a la France!
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07.06.2024 02:29 Відповісти
Надіюся що французьку не прийдеться пілотам вчити.
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07.06.2024 05:47 Відповісти
цому? а як француженок зваблювати?
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07.06.2024 06:08 Відповісти
прошлым летом пилоты проходили обучение на Миражах во Франции и на Грипенах в Швеции
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07.06.2024 08:26 Відповісти
Bon courage !
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07.06.2024 10:58 Відповісти
Обещать жениться и жениться, это разное ..... боле двух лет обещание и обещание, а люди гибнут.
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07.06.2024 05:53 Відповісти
надеюсь, что и шведы дадут пару-тройку эскадрилий Грипенов
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07.06.2024 08:24 Відповісти
Міраж 2000 певних модифікацій, до речі, може бути носієм ЯЗ.

Зважаючи на коменти, кацапня на новину сполошилась.
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07.06.2024 09:08 Відповісти
В каком веке?
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07.06.2024 10:18 Відповісти
ІМОВІРНО буде надано Mirage 2000-5
Озброєння:
Air-to-air missiles:
6× MBDA MICA IR/RF (10-20 км)
Air-to-surface missiles:
2× AM.39 Exocet (antiship 70 км)
1× SCALP EG (550 км)
Avionics
Thomson-CSF RDY (Radar Doppler Multi-target) radar
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07.06.2024 12:38 Відповісти
Спочатку прочитав таке : Франція надасть Україні літаки Mirage 2000 та навіть пілотів, - Макрон .
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07.06.2024 13:22 Відповісти
ИДИ К ДЯДЕ !)
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07.06.2024 13:30 Відповісти
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