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Франція надасть Україні літаки Mirage 2000 та навчить пілотів, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон анонсував надання Україні літаків Mirage 2000.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.
"Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000 й запропонуємо навчити пілотів", — заявив французький президент.
Кількість літаків, які будуть надані Україні, Макрон не назвав.
Довідково
Надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. З 2006 року вони замініються багатоцільовим винищувачем Rafale. Окремі модифікації Mirage можуть бути носіями ракет SCALP.
Топ коментарі
+47 Frio Frio
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Зважаючи на коменти, кацапня на новину сполошилась.
Озброєння:
Air-to-air missiles:
6× MBDA MICA IR/RF (10-20 км)
Air-to-surface missiles:
2× AM.39 Exocet (antiship 70 км)
1× SCALP EG (550 км)
Avionics
Thomson-CSF RDY (Radar Doppler Multi-target) radar