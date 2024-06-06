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Франция предоставит Украине самолеты Mirage 2000 и обучит пилотов, - Макрон

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал предоставление Украине самолетов Mirage 2000.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

"Франция помогает украинцам противостоять, но мы не хотим эскалации. Если говорить очень конкретно, то завтра во время моей встречи с Зеленским мы собираемся начать новое сотрудничество, и мы предоставим Mirage 2000 и предложим обучить пилотов", - заявил французский президент.

Количество самолетов, которые будут предоставлены Украине, Макрон не назвал.

Справочно

Сверхзвуковой самолет Mirage 2000 был основным истребителем ВВС Франции в течение 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. С 2006 года они заменяются многоцелевым истребителем Rafale. Отдельные модификации Mirage могут быть носителями ракет SCALP.

Читайте также: Макрон хочет создать европейскую коалицию по отправке военных инструкторов в Украину, - Le Monde
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Топ комментарии
+47
https://ibb.co/xYwJTgc
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06.06.2024 22:17
+39
Дуже хороша і позитивна новина для Украіни , 👍🏼👍🏼👍🏼
а на болотах виють , як скажені собаки
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06.06.2024 22:15
+35
Дякую французьким Друзям!
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06.06.2024 22:18
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а від якого торсіону той слід ? ох ти й дурне!
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07.06.2024 06:09 Ответить
Сколько можно нести вражескую пургу?В союзе об этом гавкали от ленина до его развала. Не надоело? Постояно, буквально ВСЁ заподное ужасное,всё росийское самое лучшее.Ах да, у тебя ещё Китай уже парашу перегнал.Язык не отвалится? Рашизм обречён на абсолютный проигрыш как это произошло с фашизмом.У гитлера на определённом этапе успехов было значительно больше чем у этой ********** - путлере.Но ты здесь на форуме не один такой.Вас всех видно за километр.Вот ваше качество вашей деятельности,ни чем не отличаетесь от дегенератов росиян,хотя и под разными флажками.Тебя даже не спасёт твоё природное лукавство при необходимости.
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07.06.2024 10:01 Ответить
Наступна заява очікується зі Швеції, все як із танками, Дай Боже!!!!!!!!
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06.06.2024 23:08 Ответить
Через пару лет долетят до нас. Харьков уже ********** и Константиновку-Дружковку-Славянск-Краматорск тоже...
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06.06.2024 23:10 Ответить
І в України будуть Ф-35, але трохи пізніше. Це ж системний літак, сам він нічого не вирішить. Ф-16 і його браття - саме то, що нам вистачить тепер.
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06.06.2024 23:24 Ответить
Какие проблемы? Бери Ф35 и вперед!
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07.06.2024 08:16 Ответить
Лукавство по необходимости.Современный,но забывл добавить,но уступает новому рускому.А может иранскому.Специалист во всех областях.
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07.06.2024 13:45 Ответить
Це для підтримки французьких інструкторів, і щоб кацапська шелупонь своїм гівном захлинулася.
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06.06.2024 23:38 Ответить
Добре у кацапів підгорає, ссуться коли лячно…
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06.06.2024 23:38 Ответить
Уточнення: Mirage = 2340 , F-16 = 2180 .
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06.06.2024 23:39 Ответить
Подумав можливо цей Міраж , простіше в керуванні чим Ф16 , і пілотам простіше буде в навчанні ... так от , по швидкості Міраж обходить на ~ 150 км.год .проти Ф16 . 1ий - макс.швидкість на висоті 2340 км.год 2ий - 2180 . Дивно як для літака з дельтавидним крилом .. QScalp несе версія з приставкою D .
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06.06.2024 23:41 Ответить
Тут навіть дехто читає вікіпедію!
Я глибоко вражений!
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07.06.2024 05:26 Ответить
Франция поставит Украине новую партию из примерно XX крылатых ракет дальнего радиуса действия SCALP и сотни бомб для помощи Киеву в его борьбе с российским вторжением, сообщил президент Эммануэль Макрон.
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07.06.2024 13:45 Ответить
Как и с ф16 наиболее сложная часть - научить тех.персонал. Шесть месяцев, это слишком оптимистично, и поскольку Макрон хлопец довольно амбициозный, а на срасийском ТВ его сдуру стали насмех поднимать, то не исключено, что "французскими военными инструкторами в Украине" будут не головорезы Иностранного легиона, а авиационные инженеры и техники.
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07.06.2024 00:09 Ответить
Longue vie a la France!
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07.06.2024 02:29 Ответить
Надіюся що французьку не прийдеться пілотам вчити.
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07.06.2024 05:47 Ответить
цому? а як француженок зваблювати?
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07.06.2024 06:08 Ответить
прошлым летом пилоты проходили обучение на Миражах во Франции и на Грипенах в Швеции
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07.06.2024 08:26 Ответить
Bon courage !
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07.06.2024 10:58 Ответить
Обещать жениться и жениться, это разное ..... боле двух лет обещание и обещание, а люди гибнут.
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07.06.2024 05:53 Ответить
надеюсь, что и шведы дадут пару-тройку эскадрилий Грипенов
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07.06.2024 08:24 Ответить
Міраж 2000 певних модифікацій, до речі, може бути носієм ЯЗ.

Зважаючи на коменти, кацапня на новину сполошилась.
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07.06.2024 09:08 Ответить
В каком веке?
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07.06.2024 10:18 Ответить
ІМОВІРНО буде надано Mirage 2000-5
Озброєння:
Air-to-air missiles:
6× MBDA MICA IR/RF (10-20 км)
Air-to-surface missiles:
2× AM.39 Exocet (antiship 70 км)
1× SCALP EG (550 км)
Avionics
Thomson-CSF RDY (Radar Doppler Multi-target) radar
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07.06.2024 12:38 Ответить
Спочатку прочитав таке : Франція надасть Україні літаки Mirage 2000 та навіть пілотів, - Макрон .
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07.06.2024 13:22 Ответить
ИДИ К ДЯДЕ !)
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07.06.2024 13:30 Ответить
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