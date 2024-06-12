В России взлетело 3 бомбардировщика Ту-95. Долет до пусковых рубежей расчетно в 02:00 - 03:00
С российского аэродрома Оленья взлетело 3 стратегических бомбардировщика Ту-95мс.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitoring.
Отмечается, что долет к пусковым рубежам в Саратовской области или Каспийско-Ростовской зоне расчетно ожидается в 02:00 - 03:00.
Подробнее о бомбардировщике Ту-95
Ту-95 - стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах. Его назначение - уничтожение стратегических объектов в тылу врага. Самолет способен нести на борту 6 ракет Х-55, Х-555, находящихся в барабане. Еще 8 ракет Х-101 бомбардировщик несет на пилонах под крыльями.
Топ комментарии
+13 Oleksander Khomenko
показать весь комментарий12.06.2024 01:12
+7 Герхард
показать весь комментарий12.06.2024 01:06
+6 Михайло Иляш
показать весь комментарий12.06.2024 01:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти шо новину не читав?