В России взлетело 3 бомбардировщика Ту-95. Долет до пусковых рубежей расчетно в 02:00 - 03:00

С российского аэродрома Оленья взлетело 3 стратегических бомбардировщика Ту-95мс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitoring.

Отмечается, что долет к пусковым рубежам в Саратовской области или Каспийско-Ростовской зоне расчетно ожидается в 02:00 - 03:00.

Подробнее о бомбардировщике Ту-95

Ту-95 - стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах. Его назначение - уничтожение стратегических объектов в тылу врага. Самолет способен нести на борту 6 ракет Х-55, Х-555, находящихся в барабане. Еще 8 ракет Х-101 бомбардировщик несет на пилонах под крыльями.

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