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В России взлетело 3 бомбардировщика Ту-95. Долет до пусковых рубежей расчетно в 02:00 - 03:00

В РФ злетіло 3 літаки Ту-95

С российского аэродрома Оленья взлетело 3 стратегических бомбардировщика Ту-95мс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitoring.

Отмечается, что долет к пусковым рубежам в Саратовской области или Каспийско-Ростовской зоне расчетно ожидается в 02:00 - 03:00.

Подробнее о бомбардировщике Ту-95

Ту-95 - стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах. Его назначение - уничтожение стратегических объектов в тылу врага. Самолет способен нести на борту 6 ракет Х-55, Х-555, находящихся в барабане. Еще 8 ракет Х-101 бомбардировщик несет на пилонах под крыльями.

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Автор: 

россия (95615) самолет (3593) бомбардировка (451)


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Топ комментарии
+13
Киллеров нанимать для пилотов. Чтоб здохли все, твари
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12.06.2024 01:12
+7
Не факт, що є чим дістати. Вони пускають те лайно далеко від нашого кордону.
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12.06.2024 01:06
+6
ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ БУДАНОВ? - очевидно що усі 3 роки він мав знищувати лише дальню авіацію бо крім нього до неї дотягнутись не може ніхто. Тут треба купляти робочих їхніх і щоб вони це взривали. Чи бомжів наймати чи ще когось
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12.06.2024 01:03
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Надеюсь нам разрешили разок пальнуть без обмежень.
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12.06.2024 00:54 Ответить
Вашім разрєшілі.
Ти шо новину не читав?
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12.06.2024 00:55 Ответить
Стопэ. Вот с этого момента поподробней, бо после ноля тока открыл страницу.
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12.06.2024 00:59 Ответить
Забудь... тут всі після нуля, а багато хто і після 40 градусів🤣.
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12.06.2024 01:45 Ответить
Не факт, що є чим дістати. Вони пускають те лайно далеко від нашого кордону.
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12.06.2024 01:06 Ответить
Достать 68.154097, 33.459185 есть давно чем. И дальше доставали. Никаких укрытий для таких больших самолетов там нет. И быстро не построят. Запустить 20-30 БПЛА двумя-тремя маршрутами и парк ракетоносцев кацапии ГАРАНТИРОВАННО ополовинится. А там и А-50 стоят и транспортники, которыми ракеты подвозятся. ПОЧЕМУ это не сделано загадка. НИЧЕГО гражданского там и близко нету. Если половина дронов промажут даже олени не пострадают.
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12.06.2024 04:41 Ответить
ЗЫ писал уже. От Украины туда 1800 км. А от территориальных вод стран НАТО 200 км. Почему ГУР и управление спецопераций не может купить дохлый ржавый контейнеровоз, подлежащий разделке на металлолом, и переделать его под носителей дронов? На кольском полуострове много законных целей есть. В Мурманске и Архангелке и окрестностях тоже. Лучше даже два сделать. Один для севера, второй для дальнего востока. Забомбить дронами тихоокеанский флот. Всё ПВО оттуда давно у нас. И жирному Киму навалять. Чтобы знал, что поставлять кацам арту не только выгодно, но и очень больно. Американцы и нормальные корейцы нам только спасибо скажут. А японцы на радостях может и Патриотов подкинут.
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12.06.2024 04:51 Ответить
Предлагаю тотализатор, мол,когда кремлядь удавит муйлушу, до F-16 или после...
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12.06.2024 00:58 Ответить
не удавить в принципі. Система занадто заточена під 1 людину і при витягненні цієї людини розвалиться. Все набагато гірше чим в СССР бо там була партія і Сталін лише робив чистки під себе але в принципі партія була головна - а тут головний це 1 особа а не партія чи міністерство.
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12.06.2024 01:05 Ответить
І калбаса вкуснаая... і мароженає, тожє вкуснає... бьіло😁
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12.06.2024 01:46 Ответить
Вкусним била тока мароженає а калбаса била па 2,20...
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12.06.2024 02:07 Ответить
Роблять - а шодо совкового морозива то його може робили але на всіх не вистачало ( ну мав я ті 20 копійок ну і шо - морозиво було раз в тиждень в магазинах ), а шодо консервантів то тутка совок міг і робив шо хотів - і нічого ти зробити не міг .
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12.06.2024 03:09 Ответить
А яке вино було вкусне! Всі аж ригали після нього від задоволення!
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12.06.2024 05:07 Ответить
По 2-20 була Естонська з салом, середньої якості. Я зазавичай брав Докторську по 2-80. Ще була Чайна по 1-60. Як казали, "з туалетним папіром".
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12.06.2024 06:55 Ответить
ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ БУДАНОВ? - очевидно що усі 3 роки він мав знищувати лише дальню авіацію бо крім нього до неї дотягнутись не може ніхто. Тут треба купляти робочих їхніх і щоб вони це взривали. Чи бомжів наймати чи ще когось
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12.06.2024 01:03 Ответить
Киллеров нанимать для пилотов. Чтоб здохли все, твари
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12.06.2024 01:12 Ответить
Спочатку для іхніх родин.
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12.06.2024 04:24 Ответить
Летит такой Васька у бимардировщике, а ему - папа, папа!, мне тут гланды удаляют!
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12.06.2024 04:49 Ответить
Це ті, що газпромівка баба юля передала путіну.
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12.06.2024 01:28 Ответить
 
 