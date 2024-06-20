УКР
Ворог вкотре атакував Київ: ППО знищила усі "шахеди"

Атака шахедів 20 червня

Вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко

"За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що сили ППО  знищили усі ворожі цілі на підступах до столиці.

"На цей час в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих", - додав Попко.

