Ворог вкотре атакував Київ: ППО знищила усі "шахеди"
Вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко
"За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що сили ППО знищили усі ворожі цілі на підступах до столиці.
"На цей час в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих", - додав Попко.
Инь Янь
Alex O
