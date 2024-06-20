Ворог вкотре атакував Київ: ППО знищила усі "шахеди"

Вночі 20 червня російські ударні БпЛА атакували Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко

"За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що сили ППО знищили усі ворожі цілі на підступах до столиці.

"На цей час в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих", - додав Попко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ запустили "Шахеди" на Херсонщину, - Повітряні сили