Війська РФ запустили "Шахеди" на Херсонщину, - Повітряні сили
Ввечері 18 червня Повітряні сили зафіксували групу ворожих безпілотників на півдні України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.
"Група "шахедів" із ТОТ Запорізької області прямують на Херсонщину", - йдеться в повідомленні.
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