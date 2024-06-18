Війська РФ запустили "Шахеди" на Херсонщину, - Повітряні сили

Ввечері 18 червня Повітряні сили зафіксували групу ворожих безпілотників на півдні України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.

"Група "шахедів" із ТОТ Запорізької області прямують на Херсонщину", - йдеться в повідомленні.

Читайте: По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К (оновлено)