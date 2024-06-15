По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К (оновлено)
Зранку 15 червня по всій території України було оголошено ракетну небезпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.
Станом на 9.39 Повітряні сили оголосили про відбій. Окрім Харківської та Донецької областей. Там зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.
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Алекс Скела
показати весь коментар15.06.2024 11:08 Відповісти Мені подобається 1
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