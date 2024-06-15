По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К (оновлено)

Зранку 15 червня по всій території України було оголошено ракетну небезпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 9.39 Повітряні сили оголосили про відбій. Окрім Харківської та Донецької областей. Там зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.