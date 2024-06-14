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Цієї ночі росіяни вкотре цілились по енергетиці та військових об’єктах, - Повітряні сили

ракети,шахеди

У ніч проти 14 червня російська армія атакувала об'єкти, що розташовані у західних областях України: багато ракет та дронів були спрямовані на Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі LIGA.net розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

Російська атака розпочалася близько 23:00 13 червня. Тоді окупанти запустили "шахеди" по регіонах України. Опісля, близько 03:00, коли практично всі дрони були ліквідовані силами протиповітряної оборони – Росія запустила ракети.

Після того, як Сили оборони збили більшість повітряних цілей, ворог підняв Міг-31К та запустив "Кинджал" по Хмельницькій області – ракета не досягла своєї цілі.

Нагадаємо, вранці 14 червня по всій території України була оголошена повітряна тривога через зліт МІГ-31К.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО вночі знищила 7 ворожих ракет з 14 та усі "шахеди", - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (28672) Повітряні сили (2673) Євлаш Ілля (162)


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Треба F-16 негайно !
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14.06.2024 11:21 Відповісти
запустив "Кинджал" по Хмельницькій області - ракета не досягла своєї цілі як це? її ж не збили, я вимагаю пояснень!
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14.06.2024 11:23 Відповісти
Целились по F-16, но их еще нет... Так что цели не достигли)
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14.06.2024 11:26 Відповісти
я так розумію, що ф-16 з'являться в нас нарешті тільки тоді, коли ми наробимо достатньо макетів й поставимо їх під кожним деревом...
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14.06.2024 11:51 Відповісти
Старокостянтинів-база,звідки наші СУшки взлітають "бомбіть Воронєж",пригоріло у русні,від того,що виносять їм ППО в Криму,штаби,кораблі...тому запустили десятки ракет туди.Не досягнув "Кинжал" цілі-значить всі літаки цілі і Storm Shadow/SCALP також не постраждали.
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14.06.2024 11:36 Відповісти
 
 