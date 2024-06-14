Цієї ночі росіяни вкотре цілились по енергетиці та військових об’єктах, - Повітряні сили

У ніч проти 14 червня російська армія атакувала об'єкти, що розташовані у західних областях України: багато ракет та дронів були спрямовані на Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі LIGA.net розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

Російська атака розпочалася близько 23:00 13 червня. Тоді окупанти запустили "шахеди" по регіонах України. Опісля, близько 03:00, коли практично всі дрони були ліквідовані силами протиповітряної оборони – Росія запустила ракети.

Після того, як Сили оборони збили більшість повітряних цілей, ворог підняв Міг-31К та запустив "Кинджал" по Хмельницькій області – ракета не досягла своєї цілі.

Нагадаємо, вранці 14 червня по всій території України була оголошена повітряна тривога через зліт МІГ-31К.

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