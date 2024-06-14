Зранку росіяни атакували Старокостянтинів "Кинджалом"

Вранці 14 червня по всій території України була оголошена повітряна тривога через зліт МІГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Швидкісна ціль на Київщині! Курс південно-західний! Імовірно Кинджал!" - йдеться в повідомленні.

Через декілька хвилин кореспонденти "Суспільного" повідомили про те, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

За попередніми даними, ворог атакував Старокостянтинів ракетою "Кинджал".

О 6.18 моніторингові канали повідомили про зліт ще одного МІГ-34-К.

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