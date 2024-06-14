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Новини Війна
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Зранку росіяни атакували Старокостянтинів "Кинджалом"

кинжал,кинджал

Вранці 14 червня по всій території України була оголошена повітряна тривога через зліт МІГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Швидкісна ціль на Київщині! Курс південно-західний! Імовірно Кинджал!" - йдеться в повідомленні.

Через декілька хвилин кореспонденти "Суспільного" повідомили про те, що на Хмельниччині пролунали вибухи.

За попередніми даними, ворог атакував Старокостянтинів ракетою "Кинджал".

О 6.18 моніторингові канали повідомили про зліт ще одного МІГ-34-К.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі по всій території України оголошували тривогу через комбіновану атаку РФ

Автор: 

ракети (4030) Хмельниччина (914) Повітряні сили (2673)


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Топ коментарі
+6
Реально, та нечисть довела країну до війни і розрухи... От що найстрашніше... А все решта, то просто порожні слова блазня, який ніколи ні за що в житті не відповідав. Але ж дебіли хотіли, щоб па-пріколу...
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14.06.2024 09:18
+5
І де ж це ти знайшов "Основи держави і права" у "Старому заповіті"? Там здебільшого говориться про протистояння євреїв і Держави - єгипетської та вавілонської А в "Євангелії" (тобто в "Новому заповіті) Христос взагалі є антагоністом світської держави - бо проповідує "Царство Боже" (тобто його духовну складову) Здається мені - не читав ти детально "Святого писання" - а лише щось чув від його "тлумачів" А вони висловами звідти "крутять, як циган - сонцем!"
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14.06.2024 07:38
+4
Не має, всі поцріоти на банковій, а туди ге стріляють!
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14.06.2024 06:35
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Невже в Староконстантинові нема "Петріот" ?
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14.06.2024 06:33 Відповісти
Не має, всі поцріоти на банковій, а туди ге стріляють!
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14.06.2024 06:35 Відповісти
Вот там думаю есть из за важности аеродрома.пво не хуже киева.понятно что петриоты никто в шапетовке или жмеринке ставить не будет.
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14.06.2024 06:48 Відповісти
В Старконі хороше ППО. Не знаю чи Петріот, але хороше.
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14.06.2024 08:33 Відповісти
Є,за кожним кущем прихований..
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14.06.2024 06:38 Відповісти
ХУЖЄНЄБУДЄТ?!🤣
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14.06.2024 06:46 Відповісти
То ти може йому:
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти...

Не пригадуєш? І що?! Який результат ТВОГО, дебіле, вибору? А то все, що відбувається і є здійснення ЙОГО мрій... То кому ж то нах? Йому чи дебілам, як ти? Чи вам всім разом?
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14.06.2024 08:19 Відповісти
Реальна Україна Зеленського.

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14.06.2024 09:13 Відповісти
Реально, та нечисть довела країну до війни і розрухи... От що найстрашніше... А все решта, то просто порожні слова блазня, який ніколи ні за що в житті не відповідав. Але ж дебіли хотіли, щоб па-пріколу...
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14.06.2024 09:18 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Юченко BIKTOPA АПДРІЙОВИЧА

Ми відстояли право народу обирати Президента України. Так само ми віЗновимо право громадян обирати депутатів. Вибори до Верховної Ради V раїни відбуватимуться за вlдкритими списками, а до місцевих рад - за міжоритарною системою.

Ми скасуемо недоторканність депутатів, суддів та Президента. Кількість депутатів буде скорочена, Верховна Рада працюватиме відповідально i грофесійно, парламентський безлад буде припинений.

В Украіні знищена політична цензура. Ми захистили свободу слова. На черзі - утвердження незалежної журналістики, громадський контроль за інформаційним простором, пріоритет для національного медійного продукту. Я відроджую пам'ять про національні трагедії та перемоги. Ми пам'ятасмо минуле, щоб мати майбутне. Ми досяг.эи порозуміння у суспільстві щодо засудження Голодомору та iнщиx злочинів проти українського народу.

В Україні й надалі буде відновлюватися історична справедливість: громадяни жертви сталінського режиму отримають компенсацію у вигляді доплат до пенсій.

Ми віддаемо належне ролі християнства у становленні української націі i держави. Поважаючи право ycix на свободу віросповідання, прагнемо едності українського православ'я.

Моя мета - членство України в CC. Громадяни України відчують на собі переваги европейського курсу. Українці отримають право в'їзду до країн CC в безвізовому режимі, ïx права за кордоном будуть захищені. У непростих умовах Україна зберігае суверенітет i територіальну цілісність.

Як Верховний Головнокомандувач я не залишу Україну наодинці із зовніііініми загрозами. Разом з свропейськими сусідами ми будемо зміцнювати свроатлантичну систему колективної безпеки. Україна залишаеться вірною своїм зобов'язанням i добиватиметься взаемності від держав-партнерів.

Чорноморський флот Російської Федерації буде виведений з України до 2017 року відповідно до Конституціі' Укра/ни та укладених угод.

Україна самостійно визначае зовнішню політику відповідно до власних національних інтересів. Ми різні, але ми - рівні, i я буду вести активний діалог з усіма нашими сусідами на засадах рівноправності, дОбросусідства та взаемної

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Януковича не треба друкувати ??? чи надрукувати .......



Хто голосував за Зеленського за Януковича за Ющенко за Кучму....... марсіани ???? чи боти як ти.....
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14.06.2024 09:42 Відповісти
Ну, якщо Юченко BIKTOPA АПДРІЙОВИЧА, то зрозуміло... особливо, якщо віЗновимо і за міжоритарною.
Треба розуміти, ти дуже спішило свій висер набрати, тому й так? А що, в методичці готових не було?
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14.06.2024 09:48 Відповісти
Будь-які Ваші пропозиції будуть хорошими, якщо вони посилять Україну .

Можна говорити українською, молитися на вервиці, робити майстерні вишивки і одночасно голосувати за російських колаборантів і відкривати полювання на військовослужбовців.
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14.06.2024 21:09 Відповісти
Перепрошую, а ти про що?! Про країну мрій Зеленського? Ну так ось вона, будь ласка! Їж, не вдавись! правда, йому б дозу зменшити...
Чи про свій висер ніби-то від Ющенка? А то тут яким боком?! Мова не про Ющенко і навіть не про Порошенка, а про Зеленського і його слуг, якого ідіоти зробили президентом, а в результаті має ось все це! Ющенко тут яким боком? Чи просто все, фантомні болі? ну то до лікарів, може вони допоможуть, хоча лікарі тут, напевно, безсилі...
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14.06.2024 21:28 Відповісти
А чим Ваше Ющенко Порошенко, і Зеленський відрізняється від інших?
невихована тварина .... що б з вами на ти розмовляти.
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14.06.2024 21:48 Відповісти
Ні, лікарі тобі вже дійсно не допоможуть. Надій тут ніяких...
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14.06.2024 22:28 Відповісти
Півгодни тому гуляв на вулиці Завили сирени Через хвилину десь вдалині (напівнічному сході) гухнув вибух У нас в тому напрямі ніяких серйозних об"єктів наче немає Але звідти "коршаки кацапські" якраз і налітають прямуючи на Київ Що було - дізнаємося пізніше
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14.06.2024 06:49 Відповісти
Пытались сбить кинжал который транзитом летел
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14.06.2024 06:50 Відповісти
Поцікався як летить і як сбивають "кинжал"..
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14.06.2024 06:53 Відповісти
Не первый раз баллистику идущую транзитом пытаються в области сбить.
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14.06.2024 06:55 Відповісти
Чим?
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14.06.2024 06:57 Відповісти
Балістика транзитом не ходить. Вона летить по великій дузі - падає на ціль майже з космосу вертикально униз.

Крилаті ракети летать по горизонтальній траєкторії, паралельно землі, перед заходом на ціль деякі роблять невеличку вертикальну горку висотою 2-5 км.
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14.06.2024 09:02 Відповісти
Трохи не так. "...майже з космосу..." - космос починається зі 100 км. МіГ-31 піднімається до висоти в 20 км і розганяється понад 2М. Запускає Кинджал вгору і він піднімається ще до 25 км і розганяється до 5М після чого починає падати на ціль розганяючись до 9-10М ближче до землі. Його орбіта називається квазі-балістичною (неповна дуга).

Петріоти перехоплюють цілі на висоті до 24 км. Але Петріот працює в зв'язці з супутником розвідки цілей, і якщо він не в зоні - робота може бути неефективною. Каtsaпи вкурсі і, як бачите, Кинжали запускають не коли завгодно (під шумок масованої атаки), а тоді, коли ефективність Петріотів найнижча.
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14.06.2024 11:18 Відповісти
Збивають..
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14.06.2024 06:56 Відповісти
Нажаль,дороги України далекі від якості швейцарських.Тут ,минулого тижня літаки сідали та злітали прямо з автомагістралей.
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14.06.2024 06:54 Відповісти
Приїдь і зроби кращі!
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14.06.2024 07:10 Відповісти
Держава має підтримувати меценатів та карати злочинців. Все. Бізнес, освіта, культура, медицина від держави кормлять корупцію. Читайте Біблію...
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14.06.2024 07:19 Відповісти
І де ж це ти знайшов "Основи держави і права" у "Старому заповіті"? Там здебільшого говориться про протистояння євреїв і Держави - єгипетської та вавілонської А в "Євангелії" (тобто в "Новому заповіті) Христос взагалі є антагоністом світської держави - бо проповідує "Царство Боже" (тобто його духовну складову) Здається мені - не читав ти детально "Святого писання" - а лише щось чув від його "тлумачів" А вони висловами звідти "крутять, як циган - сонцем!"
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14.06.2024 07:38 Відповісти
Вічно чекаєш,що хтось тобі щось зробить: то зброї дай,то дороги зроби.
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14.06.2024 10:00 Відповісти
Це Я "чекаю"? Я - в Україні! І я "роблю"! І переношу всі біди України на собі.... А ТИ?!!! Яке ти маєш право у чомусь дорікать українцям - сидячи за межами УКраїни? Хочеш допомагать? Допомагай! Але не лізь "повчать"!!! Бо коли треба було розбудовувать Україну та її відстоювать - такі як ти "дриснули" за кордон - будувать щастя у своїй окремо взятій сім"ї".... А зараз сидите і з розумним виглядом лізете з повчаннями!
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14.06.2024 10:15 Відповісти
Ярік,це таке твоє справжнє ім'я?Я не здриснув,і не повчаю,а лиш наводжу факт.А твоя реакція на мій допис це ознака невростенії.Тебе гроші,котрі такі як я слав 24 роки не турбували ж)Ти ж там процвітав,бо думав,що ця економіка така потужна)Заблокую я тебе,бо вже заграв ти зі своїми дотепами)
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14.06.2024 10:25 Відповісти
Ой як же ми тепер без твоїх грошей. Знов бамбас всіх кормить?
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14.06.2024 10:34 Відповісти
Ігорку! А куди саме, кому, та для чого ти 24 роки сюди "гроші слав"? Я цього не відчував усіма "п"ятю відчуттями" На мою думку - тобі треба було не "економіку Швейцарії" "піднімать" - а українську! ТОді те треба було-б сюди "гроші слать"!
А "блокувать" будеш свого кота в туалеті!
До речі - "неврастенія", в українській мові, пишеться через "А", а не через "О", "грамотію"
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14.06.2024 11:52 Відповісти
Ще один "страждалець за Україну" прибіг! На відміну від тебе - мої діти - при мені! Усі живемо в одному місті
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15.06.2024 07:25 Відповісти
А хіба ти тут був "раніше"? І що ж я "раніше" писав?
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15.06.2024 15:45 Відповісти
Конкретніше! Назви час і місце перебування моїх дітей з моменту від 24 лютого 2022 і до сьогоднішнього дня!
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15.06.2024 16:03 Відповісти
Я - "при своєму".... А от ти - сумніваюся! Бо не починав-би подібний "срач".... А тепер : або "відповідай за базар" - або "на**й", паскуднику!
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15.06.2024 16:20 Відповісти
Слухай, ЗАСРАНЦЮ!!! Або ти "за базар відповідай" - або не провокуй та не розкидайся інсинуаціями! Бо пожалкуєш....
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15.06.2024 17:04 Відповісти
в штатах якість більшість доріг значно краща українських. але не тільки через кращу якість виконання. У них на всіх магістралях побудовані вагові станції із спеціальними сигналами для спонукання з'їзду. Хто ризикне порушити сигнал на зважування переслідується поліцією і навіть якщо вага нормальна штраф порушнику буде суттєво болючим. Всі хто має надлишню вагу мусить брати оплачений дозвіл на перевозки. З тих грошей існують і вагові станції і ремонт доріг.
У нас же один мудак з надпричепом привіз здається в Каховку сто тон зерна і заїхавши на ваги повністю зламав їх. Уявіть собі - як він перед цим ламав дорожнє покриття. Яке само по собі не надто надійно зрблене. Що доброго зробленого було за теперішньої влади - це зважування по дорозі (причому по осях як і за кордоном) проїзджих фур. Знаю що водії боялися перевантажити. І відправники вантажів, які теж несли відповідальність, жорстко контролювали вагу.
Але якщо вантажі будуть в межах норми важливим буде ще і якість дорожнього полотна. Яка в останій час під питанням. Бо як я чув стандарти дбудівництва були змінені.
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14.06.2024 08:03 Відповісти
Колись Хрущов для цього будував бетонку Кіровоград-Кишинів(тепер Е584) яка на той час майже не проходила через населені пункти.,після розвалу совка,стала чи не найгіршою,тепер не знаю.
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14.06.2024 10:52 Відповісти
Літак сяде не на буль-якій гарній дорозі, а там, де "подушка" як мінімум 1,5 метри товщиною. В совєцькі часи завжди проектувалися такі ділянки (ми ж були в стані холодної війни). На нових дорогах мабуть такого немає, незважаючи на гарне покриття і достатню ширину. Маса Су24 - 22т, Су27 - 16т, швидкість при посадці - 220-280 км/год. Хто фізику в школі вчив може порахувати силу удару при посадці.
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14.06.2024 11:29 Відповісти
Таке враження, що стріляють аби відстрілятися. Поки ті крилаті ракети долітають до Старокостянтинова, звідти вже всю наявну авіацію прибирають - це ж очевидно. Та і збивають там все, переважно. Єдине, що Кинжал може становити небезпеку, але одною ракетою великий аеродром не "накриєш"....
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14.06.2024 08:37 Відповісти
А шахиды туда же когда посылают?на что надеються,хз)там эту ******* с закрытыми глазами с завязанной рукой стоя на голове наловчились сбивать.
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14.06.2024 09:15 Відповісти
Маю припущення, що вони цими шахедами намагаються виснажити ППО, бо вартість цих шахедів відносно невелика у порівнянні з дорогими крилатими ракетами та дорогим Петріотом та його ракетами
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14.06.2024 23:43 Відповісти
Надо меньше трепаться в соцсетях и фото, видосики выставлять, как технику везут, как с аэродромов самолёты взлетают, куда чего привезли и где положили. И надо уже вводить информационную цензуру, при том тотально. А иначе, иначе просто русня будет в Киеве шашлыки к маю 2025 кушать и львовское пиво во Львове пить!
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14.06.2024 16:18 Відповісти
 
 