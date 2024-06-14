Вночі по всій території України оголошували тривогу через комбіновану атаку РФ

У ніч проти 14 червня в Україні оголошували повітряну тривогу через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Напередодні увечері 13 червня росіяни запустили "шахеди", згодом стало відомо про зліт російських бомбардувальників ТУ-22 М3 та ТУ-95 МС.

Після 2 ночі у командуванні Повітряних сил проінформували про фіксацію ворожих дронів-камікадзе. Згодом з’ясувалося, що безпілотники РФ прямують у бік Старокостянтинова.

Близько 02:30 в регіоні пролунали вибухи, сили ППО відбивали ворожу атаку.

Після третьої години ночі попередили про ракетну небезпеку для північного заходу країни. Пізніше у Повітряних силах заявили про фіксацію руху ракет ворога із Сумської області курсом на захід. Росіяни запускали ракети у декілька та різхними напрямками, проте. після маневрування усі вони прямували на Старокостянтинів.

Близько 04:45 в командуванні Повітряних сил заявили про відбій загрози щодо ворожих атак. Так, в Україні почалися відбої повітряної тривоги по областях.

Нагадаємо, вночі у Запоріжжі пролунав вибух.

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