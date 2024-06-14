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Вночі по всій території України оголошували тривогу через комбіновану атаку РФ

ракети,шахеди

У ніч проти 14 червня в Україні оголошували повітряну тривогу через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Напередодні увечері 13 червня росіяни запустили "шахеди", згодом стало відомо про зліт російських бомбардувальників ТУ-22 М3 та ТУ-95 МС.

Після 2 ночі у командуванні Повітряних сил проінформували про фіксацію ворожих дронів-камікадзе. Згодом з’ясувалося, що безпілотники РФ прямують у бік Старокостянтинова.

Близько 02:30 в регіоні пролунали вибухи, сили ППО відбивали ворожу атаку.

Після третьої години ночі попередили про ракетну небезпеку для північного заходу країни. Пізніше у Повітряних силах заявили про фіксацію руху ракет ворога із Сумської області курсом на захід. Росіяни запускали ракети у декілька та різхними напрямками, проте. після маневрування усі вони прямували на Старокостянтинів.

Близько 04:45 в командуванні Повітряних сил заявили про відбій загрози щодо ворожих атак. Так, в Україні почалися відбої повітряної тривоги по областях.

Нагадаємо, вночі у Запоріжжі пролунав вибух.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Росії злетіли 9 бомбардувальників Ту-22м3 та Ту-95мс, - Повітряні сили

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безпілотник (4206) ракети (4030) повітряна тривога (922)


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Без повноцінного закриття неба,вистояти нам буде дуже важко.Якби раніше допомогли нам з ППО,то й ГЕС і ТЕС б не були знищені настільки масово
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14.06.2024 06:43 Відповісти
Очень переживаю за польских ПВОшников, летчиков. Опять у них была сложная, напряженная ночь...
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14.06.2024 06:44 Відповісти
Дочекаємось "новин" від пшеків- аякже, херої, ніч не поспали...
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14.06.2024 07:10 Відповісти
 
 