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У Запоріжжі пролунав вибух, - ОВА

В ніч на 14 червня в Запоріжжі пролунав вибух

У Запоріжжі було чутно вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше Федоров попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

А в 01:35, з'явилась інформація про вибухи в обласному центрі.

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Автор: 

Запоріжжя (2282) обстріл (28672) балістичні ракети (411)


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Добивають греблю, суки?
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14.06.2024 05:11 Відповісти
 
 