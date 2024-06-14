У Запоріжжі пролунав вибух, - ОВА

У Запоріжжі було чутно вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше Федоров попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

А в 01:35, з'явилась інформація про вибухи в обласному центрі.

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