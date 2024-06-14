У Запоріжжі пролунав вибух, - ОВА
У Запоріжжі було чутно вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Раніше Федоров попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.
А в 01:35, з'явилась інформація про вибухи в обласному центрі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Степан Лукашёв
показати весь коментар14.06.2024 05:11 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль