В Запорожье был слышен взрыв, - ОВА

В Запорожье был слышен взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ранее Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

А в 01:35, появилась информация о взрывах в областном центре.

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