В Запорожье был слышен взрыв, - ОВА
В Запорожье был слышен взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Ранее Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.
А в 01:35, появилась информация о взрывах в областном центре.
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Степан Лукашёв
показать весь комментарий14.06.2024 05:11 Ответить Мне нравится 1
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