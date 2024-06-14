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В Запорожье был слышен взрыв, - ОВА

В ніч на 14 червня в Запоріжжі пролунав вибух

В Запорожье был слышен взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Ранее Федоров предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

А в 01:35, появилась информация о взрывах в областном центре.

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Автор: 

Запорожье (2666) обстрел (27327) баллистические ракеты (380)


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Добивають греблю, суки?
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14.06.2024 05:11 Ответить
 
 