РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10691 посетитель онлайн
Новости Война
2 525 1

Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье

вибух

Сегодня, 12 июня, оккупанты обстреляли Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг попал в один из объектов критической инфраструктуры. Есть повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Запорожье прогремел взрыв.

Также читайте: Ночью в Запорожье и области раздавались взрывы

Автор: 

Запорожье (2656) обстрел (27259)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за рахунок війни...
читайте між рядків
показать весь комментарий
12.06.2024 15:31 Ответить
 
 