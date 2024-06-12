Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье

Сегодня, 12 июня, оккупанты обстреляли Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг попал в один из объектов критической инфраструктуры. Есть повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Запорожье прогремел взрыв.

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