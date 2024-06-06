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взрыв (6500) Запорожье (2561) обстрел (25742) Запорожская область (2826) Воздушные силы (1994)

Ночью в Запорожье и области были взрывы

вибух

Ночью 6 июня ударные беспилотники атаковали город несколькими волнами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ и местные паблики.

Около полуночи Воздушные силы сообщили об опасности ударных дронов для Запорожья.

"Внимание! Запорожье - в районе города вражеский БПЛА - оставайтесь в укрытиях!", - говорилось в заметке.

В 0.45 в Запорожье прогремели взрывы. Паблики сообщили о работе ПВО.

Через полчаса стало известно о новой группе шахедов на Запорожье.

В 1.19 местные паблики сообщили о новых взрывах в городе.

В 2.03 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Через несколько минут паблики сообщили, что в Запорожской области прогремел взрыв.

"Взрыв был слышен в Запорожье. Предварительно - баллистика с юго-востока", - предположили в Telegram-каналах.

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В Единой России предложили убивать россиян за нелюбовь к чиновникам

Глава фракции «Единой России» в псковском парламенте Армен Мнацаканян заявил о необходимости «убивать тех, кто не любит чиновников».

«Мы живем в непростое время. И как Михаил Юрьевич [губернатор] говорил, и мы говорим, и наш президент: "Только делами можем доказывать". И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное», - сказал парламентарий.

Сам депутат позднее заявил, что неточно сформулировал свою мысль, поэтому его неправильно поняли. По словам Мнацаканяна, надо «делом убивать» и «нагрузить» тех, кто критикует власть, но ничего не пытается сделать для региона.
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06.06.2024 07:12 Ответить
Ну від позбавити громадянства та відбирати паспорти це недалеко
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06.06.2024 07:21 Ответить
 
 