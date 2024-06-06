Вночі у Запоріжжі та області лунали вибухи
Вночі 6 червня ударні безпілотники атакували місто кількома хвилями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ та місцеві пабліки.
Близько опівночі Повітряні сили повідомили про небезпеку ударних дронів для Запоріжжя.
"Увага! Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА - залишайтеся в укриттях!", - йшлося у дописі.
О 0.45 у Запоріжжі пролунали вибухи. Пабліки повідомили про роботу ППО.
Через пів години стало відомо про нову групу шахедів на Запоріжжя.
О 1.19 місцеві пабліки повідомили про нові вибухи у місті.
О 2.03 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
За кілька хвилин пабліки повідомили, що у Запорізькій області пролунав вибух.
"Вибух було чутно у Запоріжжі. Попередньо балістика з південного сходу", - припустили у Telegram-каналах.
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Глава фракции «Единой России» в псковском парламенте Армен Мнацаканян заявил о необходимости «убивать тех, кто не любит чиновников».
«Мы живем в непростое время. И как Михаил Юрьевич [губернатор] говорил, и мы говорим, и наш президент: "Только делами можем доказывать". И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное», - сказал парламентарий.
Сам депутат позднее заявил, что неточно сформулировал свою мысль, поэтому его неправильно поняли. По словам Мнацаканяна, надо «делом убивать» и «нагрузить» тех, кто критикует власть, но ничего не пытается сделать для региона.