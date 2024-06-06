Вночі у Запоріжжі та області лунали вибухи

Вночі 6 червня ударні безпілотники атакували місто кількома хвилями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ та місцеві пабліки.

Близько опівночі Повітряні сили повідомили про небезпеку ударних дронів для Запоріжжя.

"Увага! Запоріжжя - в районі міста ворожий БпЛА - залишайтеся в укриттях!", - йшлося у дописі.

О 0.45 у Запоріжжі пролунали вибухи. Пабліки повідомили про роботу ППО.

Через пів години стало відомо про нову групу шахедів на Запоріжжя.

О 1.19 місцеві пабліки повідомили про нові вибухи у місті.

О 2.03 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

За кілька хвилин пабліки повідомили, що у Запорізькій області пролунав вибух.

"Вибух було чутно у Запоріжжі. Попередньо балістика з південного сходу", - припустили у Telegram-каналах.

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