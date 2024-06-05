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На півдні України є загроза застосування ворожих безпілотників, - Повітряні сили

Ввечері 5 червня росіяни атакують Україну безпілотниками

Повітряні сили зафіксували групи безпілотників у двох областях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.

"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

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безпілотник (4165) Повітряні сили (2645) повітряна тривога (919)


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