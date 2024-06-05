На півдні України є загроза застосування ворожих безпілотників, - Повітряні сили

Повітряні сили зафіксували групи безпілотників у двох областях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ПС ЗСУ.

"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

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