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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

В Україні тривога через зліт МіГ-31К

Удень 5 червня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 13:40 відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Повітряна тривога в Україні 5 червня

За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ).

О 13:38 в Повітряних силах повідомили про відбій.

Автор: 

Повітряні сили (2645) повітряна тривога (919)


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05.06.2024 13:40 Відповісти
 
 