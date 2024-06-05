По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Удень 5 червня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 13:40 відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ).

О 13:38 в Повітряних силах повідомили про відбій.