По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Удень 5 червня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Станом на 13:40 відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі актуальна карта тривог така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ).
О 13:38 в Повітряних силах повідомили про відбій.
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vuiko dobrui
показати весь коментар05.06.2024 13:40 Відповісти Мені подобається 0
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