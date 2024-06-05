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Новости Война
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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

В Україні тривога через зліт МіГ-31К

Днем 5 июня 2024 года в Киеве и по всей Украине объявлена ​​воздушная тревога. По состоянию на 13.40 отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта тревог была такая:

Повітряна тривога в Україні 5 червня

По данным Воздушных сил, тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ).

В 13:38 в Воздушных силах сообщили об отбое.

Автор: 

Воздушные силы (2299) воздушная тревога (791)


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05.06.2024 13:40 Ответить
 
 