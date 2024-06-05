По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)
Днем 5 июня 2024 года в Киеве и по всей Украине объявлена воздушная тревога. По состоянию на 13.40 отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Карта тревог была такая:
По данным Воздушных сил, тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ).
В 13:38 в Воздушных силах сообщили об отбое.
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vuiko dobrui
показать весь комментарий05.06.2024 13:40 Ответить Мне нравится 0
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