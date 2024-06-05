На юге Украины есть угроза применения вражеских беспилотников, - Воздушные силы

Воздушные силы зафиксировали группы беспилотников в двух областях Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал ВС ВСУ.

"Херсонская и Николаевская области - угроза применения ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.

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