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Новости Война
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Оккупанты увеличивают интенсивность обстрелов Запорожской области. Ежедневно фиксируется более 400 атак, - глава ОВА Федоров

Окупанти збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області

Российские захватчики увеличивают интенсивность обстрелов населенных пунктов Запорожской области. Только за последние сутки зафиксировано более 450 вражеских атак.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Федорова, противник начал более интенсивно атаковать населенные пункты Запорожской области.

"Мы видим увеличение интенсивности - она ежедневно наращивается. Если месяц назад в день было 200-250 обстрелов в сутки, то сейчас это более 400 обстрелов в сутки, а бывало 500-550 обстрелов", - рассказал чиновник.

Руководитель ОГА отметил, что за последние сутки зафиксировано 450 обстрелов. Из-за атак захватчиков разрушено 11 гражданских домов.

Чиновник рассказал, что чаще всего под вражескими обстрелами находятся прифронтовые населенные пункты.

"Враг в основном атакует такие населенные пункты, как Работино, Гуляйполе и Орехов", - отметил Федоров.

Кроме этого, глава ОВА добавил, что фиксируется передислокация вражеской военной техники с временно оккупированного Мариуполя в сторону Запорожья.

Напомним, что ранее сообщалось, что армия РФ за минувшие сутки нанесла 446 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области.

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обстрел (27151) Запорожская область (3083) Федоров Иван (467)


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