Оккупанты ежедневно совершают около 400 обстрелов Запорожской области, все больше применяют дроновые атаки

Еще две-три недели назад количество российских обстрелов населенных пунктов Запорожской области составляло 200-250 в сутки, теперь их около 400.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Главкому" начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Совсем у нас неспокойно. Если еще две-три недели назад мы фиксировали 200-250 обстрелов в сутки, то сейчас редко когда бывает меньше, чем 400. Имею в виду обстрелы подконтрольной Украине части Запорожской области. Каждую неделю, к сожалению, мы фиксируем гибель мирных жителей, ежедневно есть десятки разрушенных домов, сооружений и т.д.", - отметил он.

Федоров отметил, что изменилось не только количество обстрелов, но и вид оружия.

"Если раньше накрывали область преимущественно артиллерийским огнем, 70-80% обстрелов, то сегодня артиллерия составляет менее 60%, зато значительно возросло количество вражеских FPV-дронов, "ланцетов" и других видов дронов, которыми россияне обстреливают нашу область", - рассказал глава ОВА.

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Федоров считает, что Запорожская область и линия фронта на юге является одним из приоритетных направлений для российских захватчиков.

"После роста интенсивности обстрелов Харькова в медийном поле меньше слышно об атаках на Работино, на Старомайорское, но враг на этих направлениях никуда не делся, там продолжаются бои", - отметил он.

Напомним, на временно оккупированной части Запорожской области мужчин в возрасте от 60 до 65 лет заставляют подписывать контракты с Министерством обороны России. Им обещают, что они будут проходить службу в тыловых подразделениях.