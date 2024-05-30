Окупанти щоденно здійснюють близько 400 обстрілів Запорізької області, все більше застосовують дронові атаки

Ще два-три тижні кількість російських обстрілів населених пунктів Запорізької області становила 200-250 за добу, тепер їх близько 400.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Главкому" начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Зовсім у нас неспокійно. Якщо ще два-три тижні тому ми фіксували 200-250 обстрілів на добу, то зараз рідко коли буває менше, ніж 400. Маю на увазі обстріли підконтрольної Україні частини Запорізької області. Щотижня, на жаль, ми фіксуємо загибель мирних мешканців, щодня є десятки зруйнованих будинків, споруд тощо", – зазначив він.

Федоров наголосив, що змінилася не лише кількість обстрілів, а й вид зброї.

"Якщо раніше накривали область переважно артилерійським вогнем, 70-80% обстрілів, то сьогодні артилерія становить менш як 60%, натомість значно зросла кількість ворожих FPV-дронів, "ланцетів" та й інших видів дронів, якими росіяни обстрілюють нашу область", – розповів голова ОВА.

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Федоров вважає, що Запорізька область і лінія фронту на півдні є одним із пріоритетних напрямків для російських загарбників.

"Після зростання інтенсивності обстрілів Харкова в медійному полі менше чутно про атаки на Роботине, на Старомайорське, але ворог на цих напрямках нікуди не подівся, там тривають бої", - зауважив він.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Запорізької області чоловіків віком від 60 до 65 років змушують підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. Їм обіцяють, що вони проходитимуть службу у тилових підрозділах.