Армия РФ за минувшие сутки нанесла 446 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки, 3 июня, российские захватчики атаковали 8 населенных пунктов Запорожской области. Наносили удары из авиации, БПЛА, обстреливали из артиллерии и РСЗО. Погибших и раненых нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
В общей сложности, армия РФ нанесла 446 ударов по городам и селам Запорожской области:
- авиационные удары - по Новоандреевке и Левадному;
- Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку атаковали 177 БПЛА различной модификации;
- из РСЗО враг бил по Работино, Малой Токмачке и Малиновке;
- 241 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки.
"Поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.
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На фронті в Україні загинув ще один доброволець з Грузії03 червня 2024 19:42 за матеріалами:
Фото: соцмережа
На війні в Україні загинув боєць із Грузії Хвіча Гвінджішвілі. Він воював проти російських окупантів у Харківській області.
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