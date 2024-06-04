РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10179 посетителей онлайн
Новости
367 2
обстрел (25772) Запорожская область (2837)

Армия РФ за минувшие сутки нанесла 446 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области

Обстріли Запорізької області 3 червня

За минувшие сутки, 3 июня, российские захватчики атаковали 8 населенных пунктов Запорожской области. Наносили удары из авиации, БПЛА, обстреливали из артиллерии и РСЗО. Погибших и раненых нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

В общей сложности, армия РФ нанесла 446 ударов по городам и селам Запорожской области:

  • авиационные удары - по Новоандреевке и Левадному;
  • Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку атаковали 177 БПЛА различной модификации;
  • из РСЗО враг бил по Работино, Малой Токмачке и Малиновке;
  • 241 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки.

"Поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.

Также смотрите: Вечером и утром враг ударил по Никопольщине. В Запорожской области под вражеским огнем оказались 6 населённых пунктов. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://podrobnosti.ua/news-release-list/2023/7/15/12/0/ И https://podrobnosti.ua/all/archive/2024/06/04/release/page1/ СЮЖЕТИ https://podrobnosti.ua/analitika/ АНАЛІТИКА https://podrobnosti.ua/vlast/ ВЛАДА https://podrobnosti.ua/obschestvo/ СУСПІЛЬСТВО https://podrobnosti.ua/dengi/ ГРОШІ https://podrobnosti.ua/sobytiya/ ПОДІЇ https://podrobnosti.ua/tehno/ ТЕХНО https://podrobnosti.ua/shou-biznes/ ШОУ-БІЗНЕС https://podrobnosti.ua/sport/ СПОРТ https://podrobnosti.ua/zdorove/ ЗДОРОВ'Я https://podrobnosti.ua/podrobnenko/ ПАЛЯНИЦЯ

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://podrobnosti.ua/2482091-na-front-v-ukran-zaginuv-sche-odin-dobrovolets-z-gruz.html

0

https://twitter.com/share?url=https://podrobnosti.ua/2482091-na-front-v-ukran-zaginuv-sche-odin-dobrovolets-z-gruz.html&text=%D0%9D%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%20%D1%89%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%B7%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%97%20-

0

https://podrobnosti.ua/2482091-na-front-v-ukran-zaginuv-sche-odin-dobrovolets-z-gruz.html Print
На фронті в Україні загинув ще один доброволець з Грузії03 червня 2024 19:42 за матеріалами:

Фото: соцмережа

На війні в Україні загинув боєць із Грузії Хвіча Гвінджішвілі. Він воював проти російських окупантів у Харківській області.

.
показать весь комментарий
04.06.2024 08:03 Ответить
За словами активіста, Гвінджішвілі загинув сьогодні, 3 червня. Він воював на Харківському напрямку
показать весь комментарий
04.06.2024 08:09 Ответить
 
 