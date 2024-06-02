Вечером и утром враг ударил по Никопольщине. В Запорожской области под вражеским огнем оказались 6 населённых пунктов. ФОТОрепортаж

Оккупанты вечером атаковали Мировскую и Марганецкую громады Днепропетровской области. В течение суток нанес 381 удар по населенным пунктам в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вечером агрессор продолжал бить по Никопольщине. Дронами-камикадзе попал по Мировской громаде. По Марганецкой - артиллерией. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и гараж", - сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Утром ударил по Марганецкой громаде и Никополю. Последствия атак уточняются.









За прошедшие сутки враг 381 раз ударил по 6 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник ОВА Иван Федоров

В частности,враг нанес авиационный удар по Новоандреевке, а также атаковал 174 БпЛА различной модификации Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

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196 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

"Поступило 29 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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