Війська РФ обстріляли селище на Херсонщині. Постраждала місцева жителька

Російські загарбники атакували селище Велика Олександрівка на Херсонщині. Постраждала 50-річна жінка – у неї контузія.

Про це у соцмережі Facebook повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

В ОВА розповіли, що окупанти вдарили по населеному пункту близько 10:00 у суботу, 1 червня. Через ворожу атаку постраждала 50-річна місцева мешканка. У жінки діагностували контузію.

Потерпілу шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що зранку, 1 червня, ворог поцілив поблизу будинку культури в одному з населених пунктів Бериславського району Херсонщини.

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