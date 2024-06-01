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Окупанти завдали ракетного удару по Херсонщині: поцілили поблизу будинку культури. ФОТО

Зранку 1 червня 2024 року російські війська завдали ракетного удару по Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ

Як зазначається, ворог поцілив поблизу будинку культури в одному з населених пунктів Бериславського району.

Наслідки ракетного удару по Херсонщині

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обстріл (28486) ракети (4023) Херсонська область (5759)


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Путя теж просить дозволу в Ина бити ракетами по хліву в селі на Херсонщині?
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01.06.2024 12:24 Відповісти
Там інші домовленості - китайці під себе тихо сибір підгребають..
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01.06.2024 12:49 Відповісти
 
 