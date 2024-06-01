Окупанти завдали ракетного удару по Херсонщині: поцілили поблизу будинку культури. ФОТО

Зранку 1 червня 2024 року російські війська завдали ракетного удару по Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог поцілив поблизу будинку культури в одному з населених пунктів Бериславського району.

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