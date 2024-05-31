УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8502 відвідувача онлайн
Новини
312 0

На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні: дістав вибухову травму та контузію

На Херсонщині на міні підірвався чоловік

У Миролюбівці Херсонської області на ворожій міні підірвався 27-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Херсонська ОВА.

Як зазначається, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у полі постраждав 27-річний чоловік.

Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкове поранення голови. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

В ОВА додали, що потерпілого доставили до лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Куп’янську чоловік підірвався на міні, яку залишили російські окупанти

Автор: 

міна (341) Херсонська область (5744)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 