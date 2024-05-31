На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні: дістав вибухову травму та контузію
У Миролюбівці Херсонської області на ворожій міні підірвався 27-річний чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Херсонська ОВА.
Як зазначається, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у полі постраждав 27-річний чоловік.
Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкове поранення голови. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
В ОВА додали, що потерпілого доставили до лікарні.
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