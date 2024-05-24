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У Куп’янську чоловік підірвався на міні, яку залишили російські окупанти

У Куп’янську чоловік підірвався на міні, яку залишили російські окупанти

У п’ятницю, 24 травня, житель міста Куп’янськ, що на Харківщині, підірвався на ворожій міні. Чоловіка госпіталізували.

Про це повідомляє у соцмережі Facebook Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

У прокуратурі розповіли, що інцидент стався 24 травня близько 9:30 у лісосмузі міста Купʼянськ.

"29-річний чоловік наступив на міну, залишену російськими військовими під час окупації населеного пункту. Потерпілий отримав тілесні ушкодження, його ушпиталено", - йдеться у повідомленні відомства.

У прокуратурі також додали, що уже розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Як відомо, російські загарбники залишили чимало мін на звільнених територіях. Міни, розтяжки та інші вибухові пристрої продовжують загрожувати на деокупованих територіях. Неодноразово через це фіксувалися жертви. Зокрема, раніше повідомлялося, що в Ізюмському районі Харківської області тракторист наїхав на протитанкову міну, він зазнав поранення.

Автор: 

Харківщина (6054) воєнні злочини (1856) міна (339)


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