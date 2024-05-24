У Куп’янську чоловік підірвався на міні, яку залишили російські окупанти

У п’ятницю, 24 травня, житель міста Куп’янськ, що на Харківщині, підірвався на ворожій міні. Чоловіка госпіталізували.

Про це повідомляє у соцмережі Facebook Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

У прокуратурі розповіли, що інцидент стався 24 травня близько 9:30 у лісосмузі міста Купʼянськ.

"29-річний чоловік наступив на міну, залишену російськими військовими під час окупації населеного пункту. Потерпілий отримав тілесні ушкодження, його ушпиталено", - йдеться у повідомленні відомства.

У прокуратурі також додали, що уже розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: На Херсонщині двоє людей, зокрема 11-річний хлопець, підірвалися на міні

Як відомо, російські загарбники залишили чимало мін на звільнених територіях. Міни, розтяжки та інші вибухові пристрої продовжують загрожувати на деокупованих територіях. Неодноразово через це фіксувалися жертви. Зокрема, раніше повідомлялося, що в Ізюмському районі Харківської області тракторист наїхав на протитанкову міну, він зазнав поранення.