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В Купянске мужчина подорвался на мине, которую оставили российские оккупанты

У Куп’янську чоловік підірвався на міні, яку залишили російські окупанти

В пятницу, 24 мая, житель города Купянск, что на Харьковщине, подорвался на вражеской мине. Мужчину госпитализировали.

Об этом сообщает в соцсети Facebook Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

В прокуратуре рассказали, что инцидент произошел 24 мая около 9:30 в лесополосе города Купянск.

"29-летний мужчина наступил на мину, оставленную российскими военными во время оккупации населенного пункта. Пострадавший получил телесные повреждения, он госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре также добавили, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Как известно, российские захватчики оставили немало мин на освобожденных территориях. Мины, растяжки и другие взрывные устройства продолжают угрожать на деоккупированных территориях. Неоднократно из-за этого фиксировались жертвы. В частности, ранее сообщалось, что в Изюмском районе Харьковской области тракторист наехал на противотанковую мину, он получил ранения.

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Харьковщина (5577) военные преступления (1431) мина (274)


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