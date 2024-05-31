На Херсонщине местный житель подорвался на российской мине: получил взрывную травму и контузию

В Миролюбовке Херсонской области на вражеской мине подорвался 27-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская ОГА.

Как отмечается, в результате детонации взрывоопасного предмета в поле пострадал 27-летний мужчина.

Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочное ранение головы. Его состояние оценивается как средней тяжести.

В ОВА добавили, что пострадавшего доставили в больницу.

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