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Оккупанты нанесли ракетный удар по Херсонщине: попали около дома культуры. ФОТО

Утром 1 июня 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг попал вблизи дома культуры в одном из населенных пунктов Бериславского района.

Наслідки ракетного удару по Херсонщині

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обстрел (27312) ракеты (3574) Херсонская область (4797)


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Путя теж просить дозволу в Ина бити ракетами по хліву в селі на Херсонщині?
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01.06.2024 12:24 Ответить
Там інші домовленості - китайці під себе тихо сибір підгребають..
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01.06.2024 12:49 Ответить
 
 