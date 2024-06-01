Оккупанты нанесли ракетный удар по Херсонщине: попали около дома культуры. ФОТО

Утром 1 июня 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг попал вблизи дома культуры в одном из населенных пунктов Бериславского района.

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