Оккупанты нанесли ракетный удар по Херсонщине: попали около дома культуры. ФОТО
Утром 1 июня 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по Херсонской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг попал вблизи дома культуры в одном из населенных пунктов Бериславского района.
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krot_lub
показать весь комментарий01.06.2024 12:24 Ответить Мне нравится 1
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий01.06.2024 12:49 Ответить Мне нравится 0
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