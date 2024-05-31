Рашисты за прошлые сутки ударили по 22 населенным пунктам Херсонщины и обстреляли Херсон: 1 человек погиб

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 22 населенных пункта Херсонской области. В результате вражеских ударов погиб один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель областной государственной администрации Александр Прокудин.

Так, под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Новодмитровка, Новоалександровка, Новотягинка, Ольговка, Ивановка, Велетенское, Александровка, Червоный Маяк, Михайловка, Антоновка, Берислав, Белозерка, Вировка, Бургунка, Токаревка, Понятовка, Золотая Балка, Качкаровка, Приднепровское, Львово и Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 9 частных домов.

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Отмечается, что зафиксированы попадания в учебное заведение, исправительное учреждение, газопровод и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, добавил Прокудин.