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Оккупанты сбросили 9 КАБов на три населенных пункта Херсонщины: в результате удара повреждена школа. ФОТОрепортаж

Под вечер 30 мая российские захватчики атаковали авиабомбами три населенных пункта на Херсонщине. Повреждения получило учебное заведение.

Об этом сообщил в Telegram председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Около 17:00 вечера враг сбросил 9 управляемых авиабомб на три населенных пункта Бериславского и Херсонского районов", - сообщил чиновник.

На Херсонщині через ворожі обстріли пошкоджена школа

Обошлось без пострадавших.

Однако в результате очередной атаки россиян повреждения получила школа. В учебном заведении повреждена крыша, окна и фасад. Последствия очередной атаки рашистов еще устанавливаются.

На Херсонщині через ворожі обстріли пошкоджена школа

Напомним, что в четверг, 30 мая, российские войска нанесли удар по Велетенскому Белозерской громады Херсонщины, погиб человек.

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Автор: 

обстрел (27366) Херсонская область (4807)


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Дача правителя рашистської пітьми на Алтаї згоріла. - Такого висновку дійшли російські ЗМІ, які активно почали поширювати цю новину в Мережі.
Першим, хто повідомив про те, що сталося, був російський блогер Амір Айташев. Саме він опублікував знімки, на яких зображено згорілий будинок, що дуже нагадує алтайську резиденцію *****.
Наразі невідомо, що спричинило загоряння, оскільки офіційно цю подію влада на пітьмі не коментує.
За непідтвердженими даними ЗМІ, під будівлею, зруйнованою пожежею, знаходився бункер *****.





БУЛО



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30.05.2024 22:13 Ответить
 
 