Оккупанты сбросили 9 КАБов на три населенных пункта Херсонщины: в результате удара повреждена школа. ФОТОрепортаж

Под вечер 30 мая российские захватчики атаковали авиабомбами три населенных пункта на Херсонщине. Повреждения получило учебное заведение.

Об этом сообщил в Telegram председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Около 17:00 вечера враг сбросил 9 управляемых авиабомб на три населенных пункта Бериславского и Херсонского районов", - сообщил чиновник.

Обошлось без пострадавших.

Однако в результате очередной атаки россиян повреждения получила школа. В учебном заведении повреждена крыша, окна и фасад. Последствия очередной атаки рашистов еще устанавливаются.

Напомним, что в четверг, 30 мая, российские войска нанесли удар по Велетенскому Белозерской громады Херсонщины, погиб человек.

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