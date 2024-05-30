Оккупанты сбросили 9 КАБов на три населенных пункта Херсонщины: в результате удара повреждена школа. ФОТОрепортаж
Под вечер 30 мая российские захватчики атаковали авиабомбами три населенных пункта на Херсонщине. Повреждения получило учебное заведение.
Об этом сообщил в Telegram председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Около 17:00 вечера враг сбросил 9 управляемых авиабомб на три населенных пункта Бериславского и Херсонского районов", - сообщил чиновник.
Обошлось без пострадавших.
Однако в результате очередной атаки россиян повреждения получила школа. В учебном заведении повреждена крыша, окна и фасад. Последствия очередной атаки рашистов еще устанавливаются.
Напомним, что в четверг, 30 мая, российские войска нанесли удар по Велетенскому Белозерской громады Херсонщины, погиб человек.
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Першим, хто повідомив про те, що сталося, був російський блогер Амір Айташев. Саме він опублікував знімки, на яких зображено згорілий будинок, що дуже нагадує алтайську резиденцію *****.
Наразі невідомо, що спричинило загоряння, оскільки офіційно цю подію влада на пітьмі не коментує.
За непідтвердженими даними ЗМІ, під будівлею, зруйнованою пожежею, знаходився бункер *****.
БУЛО
СТАЛО